La China Suárez volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una historia de Instagram en la que mostró una preparación casera. Sin embargo, un pequeño error en inglés terminó convirtiéndose en el detalle más llamativo de la publicación.

En la primera imagen, la actriz posó con una enorme jarra de limonada y escribió: “Limonada handmade 🍋”. La expresión llamó la atención porque “handmade” se utiliza principalmente para hablar de objetos o productos hechos a mano, mientras que para una preparación casera lo habitual es utilizar “homemade”.

Al parecer, la China Suárez se dio cuenta rápidamente de la equivocación y decidió corregirla con humor. Poco después publicó otra historia enfocando directamente la jarra y escribió en letras grandes: “HOMEMADEEEEEE”, con un asterisco incluido para dejar en claro que estaba enmendando el término anterior.

La China Suárez cometió un insólito error en una historia y rápidamente quiso corregirlo. Crédito: Instagram

EL ERROR DE LA CHINA SUÁREZ EN UNA HISTORIA DE INSTAGRAM

Lejos de borrar la publicación original, la actriz dejó expuesto el fallido y se tomó con humor su error, convirtiendo una simple foto de su limonada casera en una divertida secuencia para sus seguidores.

La China Suárez cometió un insólito error en una historia y rápidamente quiso corregirlo. Crédito: Instagram

El episodio mostró una vez más el costado espontáneo de la China en Instagram, donde suele compartir distintos momentos de su intimidad y de su vida cotidiana. En esta oportunidad, una palabra mal elegida fue suficiente para generar una inesperada autocorrección en sus historias.