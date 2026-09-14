El 22 de noviembre, la banda rosarina Indios vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con su público en Niceto Club, en una fecha que llega en pleno movimiento: después de llevar su música nuevamente fuera del país y con nuevas canciones a punto de ver la luz.

Será el regreso de Indios a la ciudad luego de una gira internacional que durante octubre los llevará por España y México, con su desembarco por primera vez en Barcelona, Murcia, Valencia y Madrid y su regreso a Guadalajara y Ciudad de México. Un recorrido que amplía las fronteras de la banda y confirma el lugar que volvió a ocupar desde su regreso a los escenarios.

Indios vuelve a Buenos Aires para cerrar el año con un show íntimo (foto de prensa)

Pero Buenos Aires tendrá algo más. El show del 22 de noviembre será el primero después de la llegada de nueva música de Indios, el comienzo de un nuevo capítulo creativo tras Artificio, el álbum con el que en 2025 terminaron de sellar su vuelta y redefinieron su presente.

Artificio fue concebido por la propia banda casi como un nuevo comienzo: doce canciones entre el rock y el pop, grabadas prácticamente en vivo y atravesadas por la energía de sus shows. Ese regreso encontró rápidamente su correlato sobre los escenarios: cinco Niceto agotados de manera consecutiva, festivales y una audiencia que volvió a encontrarse con una banda que construyó una marca propia en la escena argentina.

Indios vuelve a Buenos Aires para cerrar el año con un show íntimo (foto de prensa)

Ahora Indios vuelve a ese mismo escenario desde otro lugar: Niceto será el punto de encuentro para escuchar todo el recorrido de Indios y empezar a descubrir lo que viene. En un formato cercano, con el público a centímetros y la intensidad que convirtió sus shows en una de las piezas centrales de su identidad, la banda recorrerá canciones de sus cuatro discos —Indios, Asfalto, Besos en la Espalda y Artificio— junto al nuevo material que abrirá la próxima etapa.

Con una combinación de rock, pop y psicodelia, Indios construyó desde Rosario una identidad inmediatamente reconocible y se convirtió en uno de los nombres de referencia de una generación de bandas argentinas. Canciones como “El Sol Ya Estaba Ahí”, “Loco”, “Perdiendo la Cabeza” y “Tu Geografía” forman parte de un recorrido que hoy vuelve a expandirse dentro y fuera del país.

El 22 de noviembre, Indios vuelve a Buenos Aires con material nuevo para mostrar.