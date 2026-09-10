Maia Reficco continúa expandiendo el universo de su EP debut, de visita, con el estreno del videoclip de “ángel (de la guarda)”, una de las canciones más viscerales de su primer trabajo discográfico, publicado por Interscope Capitol.

El lanzamiento llega acompañado de una propuesta especial: Maia Reficco presentará nuevos contenidos audiovisuales todos los días durante esta semana, con videoclips para las distintas canciones que forman parte de de visita.

Maia Reficco presentó el video de “ángel (de la guarda)”

“ángel (de la guarda)” tiene un componente personal: la canción comienza con un fragmento de audio de la voz de su madre, que funciona como una introducción íntima al universo emocional que propone Maia.

En las imágenes, Maia Reficco recorre durante la noche las calles porteñas en auto y se convierte ella misma en esa figura protectora que la canción busca. El paisaje urbano representa la soledad y la necesidad de contención, mientras que las escenas en el campo abren paso a una instancia de mayor calma.

Maia Reficco

El salto de la noche al día marca el desenlace emocional de la pieza audiovisual. Frente a la ausencia de un “ángel” externo que llegue al rescate, el recorrido termina en un espacio de pausa, presencia y aceptación.

La semana de lanzamientos audiovisuales de Maia Reficco

El estreno de “ángel (de la guarda)” forma parte de una semana especial en la que Maia Reficco irá revelando diariamente nuevos videoclips de las canciones que integran de visita.

La propuesta comenzó con “videostar” y continuará durante los próximos días con nuevas piezas audiovisuales, ampliando el universo visual y conceptual de su EP debut.