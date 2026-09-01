Maia Reficco continúa dando importantes pasos en su nueva etapa musical. Tras confirmar que su primer EP, “de visita”, se estrenará el próximo 3 de septiembre, la artista argentina sorprendió a sus seguidores al revelar el listado completo de canciones que formarán parte del esperado proyecto.

El EP contará con seis temas, entre los que se encuentra “amapola”, el primer single con el que Maia marcó oficialmente su regreso a la música.

El tracklist completo de “de visita”, el nuevo EP de Maia Reficco

El tracklist de Maia Reffico

Estas son las canciones que integran el primer EP de la artista:

amapola sur therapist videostar faceplanted ángel (de la guarda)

El lanzamiento de de visita representa un momento muy especial en la carrera de Reficco, quien luego de varios años dedicada principalmente a la actuación y al teatro musical decidió volver a poner la música en el centro de su camino artístico.

“Amapola”, la canción que marcó el regreso de Maia Reficco a la música

Hace algunos días, Maia Reficco presentó “amapola”, el primer adelanto de esta nueva etapa. La canción fue escrita por la propia artista junto a Juan Ariza y Nathalia Marshall, mientras que Ariza estuvo a cargo de la producción.

El lanzamiento también llegó acompañado de una importante noticia para su carrera: la firma de Maia Reficco con Interscope Records, sello con el que continuará desarrollando sus próximos proyectos musicales.

Con una propuesta que combina pop, performance y un cuidado universo visual atravesado por el misterio, la artista comienza así un nuevo capítulo profesional.

De “Kally’s Mashup” a Broadway: la carrera de Maia Reficco

Maia Reffico

Aunque durante los últimos años Maia Reficco estuvo estrechamente vinculada al mundo de la actuación, la música siempre formó parte fundamental de su recorrido.

En 2016 alcanzó reconocimiento internacional tras ser elegida para protagonizar Kally’s Mashup, la exitosa serie musical de Nickelodeon que contó con dos temporadas y una película.

Más tarde, continuó desarrollando su carrera como actriz con participaciones en producciones como Do Revenge, La Dolce Villa y Pretty Little Liars: Original Sin, donde interpretó a Noa Olivar durante dos temporadas. Entre sus próximos proyectos también se encuentran Baton y The Last Sunrise, un drama romántico de Prime Video.

El teatro musical también ocupó un lugar central en su carrera. Tras interpretar a Evita en el New York City Center y participar en Next to Normal en el Kennedy Center, en 2024 cumplió uno de sus grandes sueños al debutar en Broadway como Eurídice en el reconocido musical Hadestown.