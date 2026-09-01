El fenómeno de Margarita, la exitosa producción creada por Cris Morena, continúa imparable. A pocos días de salir a la venta, el espectáculo agotó todas las localidades para su función del 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo y, ante la enorme demanda, confirmó una segunda fecha para el 18 de diciembre.

Luego de hacer historia con 28 funciones agotadas entre el Movistar Arena y Tecnópolis, que reunieron a más de 230.000 espectadores, Margarita en Vivo vuelve a demostrar su impresionante poder de convocatoria y se prepara para cerrar el año con dos noches inolvidables.

Margarita en el Campo Argentino de Polo: cuándo es la nueva fecha

Tras el sold out de su primera presentación, Margarita en Vivo anunció oficialmente una nueva función:

17 de diciembre: AGOTADO

18 de diciembre: NUEVA FECHA

Lugar: Campo Argentino de Polo

La venta general para la nueva fecha comenzará el 2 de septiembre a las 14 horas, a través de AllAccess. Además, habrá hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander durante el período de venta.

Más de 30 canciones y un espectáculo completamente renovado

La música será una de las grandes protagonistas de estas nuevas funciones. A través de más de 30 canciones, el espectáculo recorrerá los grandes éxitos que marcaron la historia de Cris Morena y revivirá algunos de los momentos más queridos del universo de Margarita.