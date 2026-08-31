Andrés Calamaro agotó ocho funciones en el Movistar Arena en menos de un año y, ante la enorme demanda del público, anunció una nueva fecha para el 30 de octubre.

Andrés Calamaro suma una nueva fecha en el Movistar Arena

Andrés Calamaro: nueva fecha en Buenos Aires

La nueva presentación de Andrés Calamaro será el 30 de octubre en el Movistar Arena. La fecha se suma a una serie de shows que fueron agotándose rápidamente debido a la gran convocatoria del artista.

Las funciones que ya fueron anunciadas como agotadas son:

26 de mayo – AGOTADO

27 de mayo – AGOTADO

3 de junio – AGOTADO

8 de junio – AGOTADO

20 de octubre – AGOTADO

30 de octubre – NUEVA FECHA

Cuándo salen las entradas para ver a Andrés Calamaro

Andrés Calamaro

Las entradas para la nueva fecha de Andrés Calamaro en el Movistar Arena tendrán una preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa.

La preventa comenzará el miércoles 2 de septiembre a las 16 horas, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro Visa.

La venta general comenzará el jueves 3 de septiembre a las 16 horas, con todos los medios de pago y también con el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro Visa.

Los tickets estarán disponibles a través de Movistar Arena.