Carolina “Pampita” Ardohain continúa disfrutando de sus vacaciones por Europa y, antes de continuar su viaje rumbo a Barcelona, disfrutó de unos románticos días en Saint-Tropez, uno de los lugares más exclusivos de la Costa Azul.

Además de recorrer nuevos rincones y disfrutar de la playa, la modelo protagonizó un especial reencuentro con su novio, Martín Pepa.

Entre jornadas junto al mar, paseos y salidas nocturnas, Pampita volvió a hacer gala de su inconfundible estilo y presumió una serie de impecables looks que no pasaron desapercibidos.

Pampita viajó a Saint-Tropez y se reencontró con Martín Pepa: las fotos de su romántica noche. Crédito: Instagram

LOS MEJORES LOOKS DE PAMPITA EN SAINT-TROPEZ

Uno de los escenarios que eligió Pampita para despedirse de Saint-Tropez fue una exclusiva discoteca de la ciudad, donde disfrutó de una jornada con vista al mar y se mostró con un sensual conjunto negro de encaje.

Los mejores looks de Pampita en Saint-Tropez (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Para recorrer la ciudad, la modelo apostó por un outfit más relajado compuesto por un top negro strapless y una larga falda blanca estampada.

Los mejores looks de Pampita en Saint-Tropez (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Para una de sus salidas, Pampita cambió por completo de estilo y eligió un minivestido negro con brillos, profundo escote y espalda descubierta.