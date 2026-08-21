l 8 de agosto, Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con PH, Podemos Hablar. Yanina Latorre fue una de las figuras del primer programa, junto a Pampita, y reveló que Isabel Macedo también había sido convocada, pero su respuesta fue un rotundo no.
“La persona que le dijo que no a PH es la señora Isabel Macedo. La querían enfrentar con Pampita”, informó la conductora de SQP.
Más sobre este tema
Vale recordar que, 16 años atrás, Pampita e Isabel Macedo protagonizaron uno de los escándalos más recordados del verano en un boliche de Punta del Este, donde festejaban Año Nuevo.
Carolina Ardohain habría ido a buscar a Isabel Macedo, muy enojada, en medio de rumores de infidelidad de Benjamín Vicuña. Según trascendió en aquel momento, ambas habrían protagonizado una fuerte pelea.
Más sobre este tema
QUÉ DIJO ISABEL MACEDO DE SU BAJA DE PH
Consultada por el notero de SQP, Isabel Macedo explicó por qué decidió no participar del regreso de PH, Podemos Hablar.
“No fui nunca a PH. No soy muy de la entrevista. Estuvo la invitación, pero no soy buena para las entrevistas”, explicó la actriz.
“Me invitaron al primer programa y no es que digo que no, yo no voy a los lugares”, aclaró Macedo.
Cuando el cronista le recordó que sí había participado de otros programas, como el de Mirtha Legrand, la actriz respondió: “He ido a alguna mesa de Mirtha, hace 30 años que trabajo, alguna vez tengo que ir a algún lugar, pero así estoy yo”.