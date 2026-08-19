La tercera temporada de Margarita tuvo su esperado estreno y reunió a grandes figuras del espectáculo en una noche especial. El evento contó con la presencia de integrantes del elenco, familiares y amigos que no quisieron perderse el regreso de la ficción.

Entre los invitados se destacó Valeria Mazza, quien asistió junto a su esposo, Alejandro Gravier, y su hija Taína. La familia acompañó a Benicio Gravier, quien forma parte del elenco de esta nueva temporada. También estuvo Isabel Macedo, una de las protagonistas de la ficción, junto a su esposo y su hija mayor.

Valeria Mazza, Benicio, Taína y Alejandro Gravier en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Otra de las figuras que dijo presente fue María del Cerro, quien participa de Margarita y llegó acompañada por sus hijas y su esposo, Meme Bouquet. También asistió Muna Pauls Cherri, quien acompañó a su hermano Nilo, integrante del elenco.

Muna y Nilo Pauls Cherri en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

El estreno también contó con la presencia de Topa, Ramiro Spangenberg y Moria Bianchi, protagonistas de la ficción, además de Barbie Simons, quien estuvo junto a Anita García Moritán, la hija de Pampita. La lista de invitados se completó con reconocidas figuras como Rafael Ferro, Jorge Rey, Benjamín Alfonso y Fabio Di Tomaso, entre otros actores y personalidades del espectáculo.

Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

La noche estuvo marcada por los reencuentros, los looks de los invitados y el entusiasmo por el regreso de una de las ficciones que logró conquistar al público. Las fotos del estreno de la tercera temporada de Margarita reflejaron todos los detalles del evento y la presencia de las figuras que acompañaron al elenco en esta nueva etapa.

LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE MARGARITA

Valeria Mazza en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza y Taína Gravier en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Taína Gravier en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza, Benicio y Alejandro Gravier en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Alejandro y Taína Gravier en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza y Benicio Gravier en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Barbie Simons y Anita García Moritán en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Ana García Moritán en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Isabel Macedo en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Isabel Macedo con su familia en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

María del Cerro en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

María del Cerro y Meme Bouquet en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

María del Cerro y Meme Bouquet con sus hijas en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Rafael Ferro en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Topa en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Jorge Rey en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Ramiro Spangenberg en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Mora Bianchi en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Benjamín Alfonso en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Fabio Di Tomaso en el estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.