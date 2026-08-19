La tercera temporada de Margarita tuvo su esperado estreno y reunió a grandes figuras del espectáculo en una noche especial. El evento contó con la presencia de integrantes del elenco, familiares y amigos que no quisieron perderse el regreso de la ficción.
Entre los invitados se destacó Valeria Mazza, quien asistió junto a su esposo, Alejandro Gravier, y su hija Taína. La familia acompañó a Benicio Gravier, quien forma parte del elenco de esta nueva temporada. También estuvo Isabel Macedo, una de las protagonistas de la ficción, junto a su esposo y su hija mayor.
Otra de las figuras que dijo presente fue María del Cerro, quien participa de Margarita y llegó acompañada por sus hijas y su esposo, Meme Bouquet. También asistió Muna Pauls Cherri, quien acompañó a su hermano Nilo, integrante del elenco.
El estreno también contó con la presencia de Topa, Ramiro Spangenberg y Moria Bianchi, protagonistas de la ficción, además de Barbie Simons, quien estuvo junto a Anita García Moritán, la hija de Pampita. La lista de invitados se completó con reconocidas figuras como Rafael Ferro, Jorge Rey, Benjamín Alfonso y Fabio Di Tomaso, entre otros actores y personalidades del espectáculo.
La noche estuvo marcada por los reencuentros, los looks de los invitados y el entusiasmo por el regreso de una de las ficciones que logró conquistar al público. Las fotos del estreno de la tercera temporada de Margarita reflejaron todos los detalles del evento y la presencia de las figuras que acompañaron al elenco en esta nueva etapa.