Marcelo Tinelli decidió ponerle palabras a los rumores que hablaban de un supuesto conflicto con Paula Robles, su expareja y madre de sus hijos Juana y Francisco. Consultado por LAM, el conductor se refirió a la relación que mantiene actualmente con la bailarina y aseguró que atraviesan un buen momento.

Todo surgió cuando le preguntaron directamente cómo estaba con las madres de sus hijos y, puntualmente, por las versiones de un enojo con Paula, después de que trascendieran fuertes declaracione de Tinelli contra su ex en la serie “Los Tinelli”: “Con Paula tengo la mejor”, respondió Tinelli, tajante.

El conductor explicó que actualmente ambos mantienen un vínculo cercano y que comparten especialmente el cuidado de Juana Tinelli, una de las hijas que tuvieron juntos: “Hoy, de hecho, estamos cuidando mucho a Juani todo el tiempo. Cuidando mucho a Juani, Juani también nos cuida a nosotros”, contó Marcelo.

Foto: Captura (América)

Durante la entrevista, Tinelli también hizo referencia a las imágenes que habían generado las versiones de una supuesta pelea entre ambos. Según explicó, algunas escenas pueden perder contexto cuando son editadas para formar parte de un reality: “Si vos querés cortar una escena en un lugar y no lo ponés en contexto, digo, ‘sí, en ese momento, teníamos diferencias’”, reconoció.

En ese sentido, aseguró que esas diferencias no son un secreto para Paula y que incluso se las había expresado personalmente: “Lo sabe Pau, se lo dije, lo dije públicamente, y sí, en ese momento lo hablábamos, salió todo público también”, explicó.

Paula Robles, Juana y Marcelo Tinelli. (Foto: Instagram)

Sin embargo, Tinelli dejó en claro que aquella situación pertenece al pasado y que actualmente la relación entre ambos es diferente: “Hoy estoy muy bien con Pau, la verdad que estoy muy bien, hablamos hoy, mañana nos juntamos otra vez”, afirmó el conductor.

“Yo tengo mucho cariño por ella, o sea, más allá de todo, ¿entendés?”, cerró, dejando en claro el gran presente que atraviesa con una de sus ex.

Marcelo Tinelli: “Con Paula tengo la mejor”.

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LA FUERTE ADVERTENCIA DE PAULA ROBLES SOBRE SU HIJA JUANA Y MARCELO TINELLI: “NO LE CREAN”

La nueva temporada de Los Tinelli ya empezó a dejar mucha tela para cortar. Y uno de los conflictos que más llamó la atención tiene como protagonistas a Marcelo Tinelli y Paula Robles, quienes quedaron nuevamente en el centro de la escena por las diferencias que mantienen respecto de cómo afrontar algunos problemas de su hija, Juana.

En una de las escenas más fuertes del reality, Marcelo se mostró muy crítico con su exmujer y llegó a asegurar que el vínculo entre ambos estaba “completamente roto”. La declaración generó repercusión y, naturalmente, las cámaras fueron a buscar la palabra de Paula.

El equipo de Puro Show la encontró y le preguntó directamente por la situación. Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, Robles sorprendió con una respuesta entre risas: “Les juro que está todo re bien. Es el reality, no le crean”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero el cronista insistió. Esta vez quiso saber si le molestaba que la situación familiar y, especialmente, los problemas de Juana hubieran quedado tan expuestos frente a las cámaras. Paula volvió a esquivar cualquier conflicto y dejó en claro que no quería entrar en detalles: “La verdad no vi el material, estoy muy concentrada en mi trabajo”, aseguró. Y cerró, tajante: “Ya está. Marcelo es el papá de mi hija. Está todo bien”.