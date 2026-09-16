Después de varias idas y vueltas, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría llegado a su fin. Así lo confirmó este jueves Angie Balbiani en el programa Puro Show, y Pampito reveló una pista sobre el conflicto del vínculo de esta expareja que dio que hablar.

Según contó la panelista en el ciclo de eltrece, la ruptura se produjo hace apenas unos días y estuvo marcada por un “quilombo muy grande” que incluyó enfrentamientos entre las hijas de Tinelli y la modelo peruana. “Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, aseguró la periodista y agregó que el conductor “asume que no está más enamorado”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Pero no termino ahí: “Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, lanzó Angie y Pampito por su parte remarcó: “Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”.

PAMPITO REVELÓ UNA FUERTE VERSIÓN SOBRE LA SEPARACIÓN DE MARCELO TINELLI Y MILETT

Lo más llamativo fue la versión que dio Pampito en medio de la polémica y el estreno de la nueva temporada de la serie de la familia: “A mí me contaron algo... es delicado... que Tinelli le tiene miedo a Milett”.

Entonces, el conductor aclaró que si bien la situación es delicada, no se trata de amenazas graves ni delitos, pero sí de información sensible que podría salir a la luz. “Le tiene miedo o respeto si quieren a Milett, no puedo contar por qué, me lo dijeron pero no lo puedo contar”, expresó directo Pampito.

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