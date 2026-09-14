La familia Tinelli vuelve a quedar en el centro de la escena. Prime Video presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de Los Tinelli, el docu-reality que sigue de cerca la vida personal y profesional de Marcelo Tinelli y sus hijas, y que regresará a la plataforma el próximo 30 de septiembre.

El nuevo adelanto anticipa una etapa especialmente convulsionada para el clan. Relaciones que atraviesan cambios, decisiones familiares, enfrentamientos y secretos que salen a la luz serán algunos de los ejes de los nuevos episodios.

Qué muestra el tráiler de la segunda temporada de Los Tinelli

A diferencia de la primera temporada, en esta nueva entrega la familia atraviesa una situación que parece poner en jaque su dinámica habitual. Marcelo Tinelli intenta mantener unido a un grupo familiar que atraviesa diferentes crisis personales, mientras algunas de sus hijas toman decisiones que modifican el escenario.

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con Candelaria Tinelli, quien aparece atravesando su divorcio. A su vez, Micaela Tinelli está soltera, otro de los aspectos de su vida personal que tendrá protagonismo durante la temporada.

En medio de estos movimientos, Marcelo intenta conservar el equilibrio y acompañar a sus hijas, aunque el tráiler deja en claro que no todo será sencillo.

Un viaje a Perú que genera nuevos conflictos

Uno de los momentos que más llama la atención del adelanto ocurre durante un viaje a Perú para conocer a la familia de Milett Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli.

Lo que podría ser un encuentro familiar termina convirtiéndose en un escenario de tensión. Según anticipa Prime Video, durante el viaje aparecerán secretos, traiciones y amenazas inesperadas que pondrán a prueba los vínculos.

La relación entre Marcelo y Milett volverá así a ocupar un lugar importante dentro de la historia, aunque esta vez el foco estará puesto también en cómo la pareja se integra a una familia atravesada por diferentes conflictos.

Los Tinelli. Foto: prensa Prime Video

La casa de Punta del Este y una decisión inesperada

Otro de los temas que atravesará la segunda temporada será la venta de la casa familiar de Punta del Este, un lugar asociado a numerosos momentos compartidos por los Tinelli.

La decisión se suma a un escenario de cambios que Marcelo parece no poder controlar del todo. A eso se suma la ausencia de Juana Tinelli, cuya desaparición del mapa familiar se convierte en otro de los interrogantes que plantea el adelanto.

El propio tráiler presenta una idea que funciona como síntesis de esta nueva etapa: Marcelo ya no parece tener el control del “guion” de su propia familia.

Los Tinelli. Foto: prensa Prime Video

Cuándo se estrena Los Tinelli 2

La segunda temporada de Los Tinelli se estrenará el 30 de septiembre de 2026, exclusivamente por Prime Video.

La nueva entrega estará disponible en más de 240 países y territorios y continuará mostrando la vida cotidiana de Marcelo Tinelli y su familia, con una mirada sobre sus relaciones, conflictos y momentos más íntimos.

Los Tinelli es una producción de LaFlia para Amazon Studios.

Los episodios podrán verse a través de la aplicación de Prime Video en Smart TVs y dispositivos móviles, además de las opciones de acceso disponibles mediante distintos servicios de televisión e internet.