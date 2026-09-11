Trajes impecables, mansiones aristocráticas, humor negro y un enorme negocio de drogas vuelven a cruzarse en Los caballeros (The Gentlemen), una de las apuestas criminales que mejor representa el particular universo cinematográfico de Guy Ritchie.

La temporada 2 se estrenó el 3 de septiembre de 2026 y cuenta con 8 capítulos ya están disponibles en Netflix.

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Theo James y Kaya Scodelario regresan como Eddie Horniman y Susie Glass, mientras Ritchie continúa como creador, guionista, productor ejecutivo y uno de los directores.

De qué trata The Gentlemen

La serie comenzó cuando Eddie Horniman heredó inesperadamente el título de duque y la enorme propiedad familiar tras la muerte de su padre. El patrimonio, sin embargo, escondía algo que desconocía: debajo de sus tierras funcionaba una gigantesca plantación de marihuana.

Theo James y Giancarlo Esposito, actores de la aclamada serie Los caballeros, que estrenó la temporada 2.

El negocio pertenecía a la organización encabezada por Bobby Glass y administrada por su hija Susie. Eddie inicialmente buscaba liberarse de ellos, pero terminó demostrando que tenía una inesperada habilidad para moverse entre delincuentes.

La segunda temporada transcurre un año después. Eddie ya no es el aristócrata que intenta escapar del crimen: ahora quiere expandir el imperio y aumentar su poder. Sus ambiciones comienzan a chocar con las decisiones de Bobby y ponen a prueba su alianza con Susie.

El tráiler oficial de The Gentlemen. en Netflix.

El cambio también amplía geográficamente la historia. La acción deja de estar limitada a las propiedades rurales inglesas y llega hasta Italia, mientras aparecen nuevos personajes dispuestos a participar de los negocios del grupo.

De la película de Guy Ritchie a una historia propia

La serie está inspirada en The Gentlemen, la película de 2019 dirigida por el propio Ritchie -el realizador británico que dirigió películas memorables como Snatch, Cerdos y Diamantes; Juegos, Trampas y Dos Pistolas Humeantes- y protagonizada por Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant y Colin Farrell.

No funciona, sin embargo, como una continuación directa. Recupera el concepto de una red de plantaciones de marihuana escondidas en propiedades de la aristocracia británica, pero desarrolla nuevos personajes y conflictos.

La serie creada por Guy Ritchie que sirve de spin-off de su película de 2020 The Gentlement: Los señores de la mafia.

La primera temporada convirtió a Eddie y Susie en el centro de esa nueva historia. Para la segunda, Ritchie buscó aumentar la escala del relato.

Además de Ritchie, los nuevos capítulos fueron dirigidos por Eran Creevy y Nick Rowland, mientras que el equipo de guion incluye a Matthew Read, Danielle Ward, John Jackson e Iain Weatherby.

La temporada 3 ya está confirmada

Netflix tomó una decisión poco habitual: anunció la renovación antes del estreno de la segunda temporada. La plataforma confirmó el 23 de agosto que regresará con una tercera entrega y que Guy Ritchie -ex pareja de Madonna- volverá a dirigir.

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Por el momento, no informaron cuándo comenzará el rodaje ni cuándo se estrenará la nueva entrega. Tampoco reveló oficialmente cuál será su historia.

Cómo es el reparto de The Gentlemen