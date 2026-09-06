Intrigas políticas, alianzas familiares, traiciones y enormes batallas forman parte de Rey y conquistador (King & Conqueror), una serie histórica que recupera uno de los episodios que transformaron definitivamente Inglaterra: la lucha por el trono que culminó con la batalla de Hastings de 1066.

La producción británica tiene 8 capítulos de aproximadamente una hora cada uno y puede verse en HBO Max.

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Fue creada por Michael Robert Johnson, guionista de Sherlock Holmes, y tiene como protagonistas a James Norton y Nikolaj Coster-Waldau, recordado por interpretar a Jaime Lannister en Juego de Tronos.

De qué trata Rey y conquistador

La serie comienza años antes de Hastings y presenta a dos hombres que todavía no son los enemigos destinados a enfrentarse por el control de Inglaterra.

Por un lado está Harold Godwinson, integrante de una de las familias más poderosas de la nobleza anglosajona. Por el otro, Guillermo, duque de Normandía, quien debe consolidar su poder al otro lado del Canal de la Mancha mientras observa atentamente lo que ocurre con la corona inglesa.

Rey y conquistador se posiciona en un período histórico que combina guerras, disputas sucesorias y alianzas políticas

En el centro de la disputa está Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra y un monarca sin descendencia directa. Su sucesión provoca tensiones entre diferentes familias y territorios europeos, mientras Harold y Guillermo avanzan progresivamente hacia una confrontación que ninguno parecía tener prevista al comienzo.

La serie utiliza esa rivalidad para combinar acontecimientos históricos con conflictos familiares y políticos. También dedica espacio a las mujeres que rodean a ambos protagonistas, especialmente Edith Swanneck, pareja de Harold, y Matilde de Flandes, esposa de Guillermo.

El tráiler oficial de la serie King & Conqueror.

Todo conduce hacia el año de la muerte de Eduardo, que desató una crisis sucesoria y convirtió a Inglaterra en escenario de invasiones y batallas decisivas.

La batalla que cambió la historia de Inglaterra

Aunque Rey y conquistador utiliza licencias dramáticas, sus protagonistas y el conflicto central fueron reales. Tras la muerte de Eduardo el Confesor, Harold fue coronado rey de Inglaterra en enero de 1066.

Guillermo sostuvo que Eduardo le había prometido anteriormente la corona y que el propio Harold había jurado respaldar su derecho al trono. Con esa justificación reunió un ejército y cruzó el Canal de la Mancha.

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Ambos terminaron enfrentándose el 14 de octubre de 1066 en la batalla de Hastings. La victoria normanda y la posterior coronación de Guillermo como rey modificaron la estructura política, social y cultural de Inglaterra.

La producción británica tiene 8 capítulos de aproximadamente una hora cada uno y puede verse en HBO Max.

La producción recreó la Inglaterra medieval principalmente en Islandia, donde se construyeron grandes escenarios para representar asentamientos y fortalezas del siglo XI.

Una propuesta para quienes disfrutaron de Vikingos y Juego de Tronos

Las comparaciones surgen tanto por el período histórico como por la combinación de guerras, disputas sucesorias y alianzas políticas. Además, la presencia de Coster-Waldau establece un vínculo inevitable con Juego de Tronos.

Sin embargo, Rey y conquistador parte de acontecimientos históricos y personajes documentados.

Cómo es el reparto de Rey y conquistador