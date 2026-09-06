La Joaqui volvió a protagonizar una fuerte polémica luego de publicar un extenso descargo en respuesta a Luck Ra, quien había hablado sobre la relación que mantuvieron. La cantante no dejó ningún punto sin responder y escribió durante varios párrafos para dar su versión de la historia, cuestionar algunos dichos de su ex y defender su supuesto presente sentimental junto a Tiago PZK.
El mensaje fue analizado minuciosamente en Infama, donde Gonzalo Sorbo se dedicó a leer y desmenuzar prácticamente párrafo por párrafo lo que había escrito La Joaqui. En medio de ese análisis, Karina Iavícoli hizo referencia a una particular teoría que Tartu había planteado en redes sociales y que volvió a cobrar fuerza a partir de la extensión y el tono del descargo.
El periodista había escrito en X: “Para mí son dos personas distintas La Joaqui cuando escribe en Instagram sobre sus penas de amor y La Joaqui q escribe basura para sordos cuando hace canciones”. La frase, fiel al estilo provocador de Tartu, plantea una llamativa contradicción entre la forma en la que la artista desarrolla sus ideas cuando habla de su vida privada y la manera en la que escribe sus canciones.
Leé más:
La Joaqui fulminó a Luck Ra tras su descargo y confirmó su nueva relación: “Conocí una parte tuya que...”
LA POLÉMICA TEORÍA DE TARTU SOBRE LA JOAQUI: POR QUÉ DISTINGUE ENTRE SUS DESCARGOS Y SUS CANCIONES
A partir de esa observación apareció una interpretación todavía más polémica: que Tartu podría estar sugiriendo, aunque nunca lo afirmó expresamente, que La Joaqui utiliza inteligencia artificial para redactar algunos de sus extensos descargos. La otra posibilidad es bastante más sencilla: que el periodista considere que la cantante tiene una capacidad mucho mayor para expresarse cuando escribe sobre sus experiencias personales que cuando compone música.
Lo cierto es que el nuevo descargo de La Joaqui volvió a alimentar esa comparación. La cantante escribió un texto extenso, elaborado y cargado de conceptos para explicar su posición frente a Luck Ra, hablar de los tiempos del duelo y defender la relación que estaría manteniendo con Tiago PZK. En Infama, Sorbo analizó precisamente esa construcción del mensaje y las distintas frases con las que la artista buscó dejar clara su postura.
Así, el conflicto entre La Joaqui y Luck Ra terminó abriendo una discusión inesperada: qué hay detrás de los particulares textos que la cantante publica cuando atraviesa una polémica. Mientras en televisión analizaron palabra por palabra su último descargo, la teoría de Tartu volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿La Joaqui escribe esos extensos mensajes de su puño y letra o hay otra explicación detrás de ellos?
Leé más:
Tuli Acosta rompió el silencio y apuntó contra La Joaqui por los rumores con Luck Ra: “Buscó instalar una mentira”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.