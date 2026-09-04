En los últimos días, La Joaqui y Tiago PZK quedaron en el centro de la escena luego de ser vistos juntos en el Ecoparque de Buenos Aires, el predio que antes funcionaba como zoológico.

Según contó Pochi en el programa Puro Show, ambos artistas pasearon por el lugar acompañados con las hijas de la cantante y se mostraron muy cómplices durante toda la mañana.

La Joaqui en el Ecoparque con sus hijas y Thiago PZK (Foto: captura de eltrece).

“A mí lo que me cuentan es que hace pocos días se la vio a la Joaquí con Tiago PZK por la mañana y las hijas de ella en el Ecoparque caminando. Supuestamente son amigos, pero hay rumores de que Tiago PZK y la Joaquí estarían juntos”, comentó la panelista en la ronda de chimentos del programa.

EL REGALO QUE THIAGO PKZ LE HIZO A LA JOAQUI

En el programa de eltrece, Pochi también reveló que Thiago PZK le habría hecho un regalo especial a La Joaqui: “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compraba souvenirs, adivinen qué le regaló él a ella... un burro, por Luck Ra”.

La Joaqui en el Ecoparque (Foto: captura de eltrece).

“Miren ahí el que está con la campera es Tiago. Ella es la que está toda vestida de blanco. Una señora le pidió sacar una foto. Dijo que se los vio muy bien, muy cómplice”, añadió la panelista.

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