Tiago PZK vivió una noche especial este sábado 18 de abril en el Estadio Ferrocarril Oeste, donde fue invitado al show de Las Pastillas del Abuelo para cantar el tema “El favor”.

Sin embargo, más allá de la presentación, el cantante llamó la atención horas después al compartir una profunda reflexión sobre uno de los mayores desafíos de su carrera.

A través de sus historias de Instagram, el músico reveló que por primera vez se subió a un escenario sin utilizar autotune, una decisión que, según explicó, significó una verdadera batalla interna.

TIAGO PZK CONTÓ CÓMO LE GANÓ AL MIEDO

Con total sinceridad, el artista escribió: “Ayer fue mi primera vez en un escenario sin usar autotune”. Luego, reconoció que para muchos esa confesión podría resultar extraña, pero explicó que gran parte de los músicos de la nueva generación construyeron sus carreras atravesados por ese recurso técnico.

“Aprendí de mis errores arriba del escenario y trabajé para mejorar. Ayer le gané no solo al miedo del prejuicio de la gente, sino a mi prejuicio sobre mí mismo”, agregó.

Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, que destacaron la honestidad del mensaje y el paso importante que decidió dar en su evolución artística.

Tiago PZK reveló el desafío que superó tras cantar con Las Pastillas del Abuelo. Crédito: Instagram

EL AGRADECIMIENTO A PITI FERNÁNDEZ

En el mismo posteo, Tiago PZK también tuvo palabras de agradecimiento para Piti Fernández, líder de Las Pastillas del Abuelo, por haberlo convocado a compartir ese momento tan especial.

“Así es la vida, en las pequeñas y grandes cosas tenemos desafíos que nos hacen mejor y agradezco a Piti por darme esta oportunidad de superarme”, expresó.

Además, compartió imágenes de su participación en el recital, donde recibió una cálida ovación del público presente en Ferro.

SU FUERTE CRÍTICA A LA INDUSTRIA MUSICAL

No es la primera vez que el cantante se muestra introspectivo en redes sociales. En febrero, también utilizó Instagram para lanzar un fuerte descargo sobre el presente de su carrera.

“Hace tiempo que mi música no representa lo que soy. Mucho tiempo me falté a mí mismo y mis valores para hacer lo que complace al resto en vez de a mí”, aseguró.

Luego fue más duro y apuntó directamente al ambiente artístico: “La industria, los artistas caretas y su ego me tienen re podrido”.