La noche del Martín Fierro de Portales Web 2026se llevó a cabo este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte. Con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón y la presencia de varias figuras del periodismo digital, la gala reunió a los protagonistas de un año clave para los medios online.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, abrió la ceremonia con un mensaje contundente: “Estamos reivindicando el lugar de la palabra, de la información, de la opinión, una actividad que parece en extinción, pero está en desarrollo. Somos los que llevamos las noticias, las traemos, las ponemos en tapa”.

Ventura también sorprendió al contar que APTRA fue convocada por la embajada de Turquía para una reunión en Estambul y que Uruguay ya compró el Martín Fierro de ese país, mientras negocian con Paraguay.

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EL LISTADO CON TODOS LOS GANADORES DEL MARTÍN FIERRO DE PORTALES WEB 2026

Gustavo Sylvestre (C5N) – Mejor labor periodística

TyC Sports – Mejor portal deportivo

Ricardo Canaletti (TN) – Columnista de policiales

Luis Majul (El Observador) – Columnista político

Juan Pablo Gorbal (La Nueva) – Columnista destacado

Liliana Franco (Ámbito) y Guillermo Laborda (El Cronista) – Columnistas económicos

Ahora – Mejor portal económico

Se quedan con mucho (Nutrilon, Danone) – Mejor aviso publicitario para portales web

Jonatan Viale (TN) y Daniel Bilotta (La Nación) – Columnistas de opinión

News Digitales – Mejor portal de opinión

Nelson Castro (Perfil) – Columnista destacado

Martin Ciccioli (TN) – Columnista destacado

Eduardo Aliverti (Página 12) – Columnista destacado

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae) – Mejor investigación periodística

Facundo Pastor (A24) – Mejor labor periodística

Alejandro Borensztein (Clarín) – Columnista destacado en portal web

Paparazzi – Mejor portal de espectáculos

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae) – Mejor entrevista

Bardeo News – Mejor portal de noticias de actualidad

Ricardo Roa (Clarín) – Columnista destacado

El Marplatense – Mejor portal regional

Hugo Alconada Mon (La Nación) – Mejor investigación periodística

Dr. Daniel López Rosetti (Infobae) – Columnista de ciencia, salud y vida sana

Carlos Pagni (La Nación) – Columnista destacado

Malditos Nerds (Infobae) – Mejor contenido periodístico sobre gaming

La Política Online – Mejor portal político

DIB – Mejor portal informativo

Pablo O. Scholz (Clarín) – Columnista de espectáculos

Rosario Nuestro – Mejor portal de espectáculos

Daniel Avellaneda (Clarín) – Columnista destacado

Lucía Salinas (Clarín) – Columnista destacada



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LOS MEJORES LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE PORTALES WEB 2026

Luli Fernández (Foto: Movilpress)

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María Laura Santillán (Foto: Movilpress)

Mariana Arias (Foto: Movilpress)

Luciana Geuna y Martín Guglielmone (Foto: Movilpress)

Julieta Puente y Facundo Miguelena (Foto: Movilpress)

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Luis Majul (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Romina Manguel (Foto: Movilpress)

Luli Fernández (Foto: Movilpress)

Gonzalo Rodríguez (Foto: Movilpress)

Eduardo Aliverti (Foto: Movilpress)

Andrea Taboada (Foto: Movilpress)

Nacho Girón (Foto: Movilpress)

Julieta Prandi (Foto: Movilpress)

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