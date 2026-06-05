La noche del Martín Fierro de Portales Web 2026se llevó a cabo este jueves 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte. Con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón y la presencia de varias figuras del periodismo digital, la gala reunió a los protagonistas de un año clave para los medios online.
El presidente de APTRA, Luis Ventura, abrió la ceremonia con un mensaje contundente: “Estamos reivindicando el lugar de la palabra, de la información, de la opinión, una actividad que parece en extinción, pero está en desarrollo. Somos los que llevamos las noticias, las traemos, las ponemos en tapa”.
Ventura también sorprendió al contar que APTRA fue convocada por la embajada de Turquía para una reunión en Estambul y que Uruguay ya compró el Martín Fierro de ese país, mientras negocian con Paraguay.
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EL LISTADO CON TODOS LOS GANADORES DEL MARTÍN FIERRO DE PORTALES WEB 2026
- Gustavo Sylvestre (C5N) – Mejor labor periodística
- TyC Sports – Mejor portal deportivo
- Ricardo Canaletti (TN) – Columnista de policiales
- Luis Majul (El Observador) – Columnista político
- Juan Pablo Gorbal (La Nueva) – Columnista destacado
- Liliana Franco (Ámbito) y Guillermo Laborda (El Cronista) – Columnistas económicos
- Ahora – Mejor portal económico
- Se quedan con mucho (Nutrilon, Danone) – Mejor aviso publicitario para portales web
- Jonatan Viale (TN) y Daniel Bilotta (La Nación) – Columnistas de opinión
- News Digitales – Mejor portal de opinión
- Nelson Castro (Perfil) – Columnista destacado
- Martin Ciccioli (TN) – Columnista destacado
- Eduardo Aliverti (Página 12) – Columnista destacado
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae) – Mejor investigación periodística
- Facundo Pastor (A24) – Mejor labor periodística
- Alejandro Borensztein (Clarín) – Columnista destacado en portal web
- Paparazzi – Mejor portal de espectáculos
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae) – Mejor entrevista
- Bardeo News – Mejor portal de noticias de actualidad
- Ricardo Roa (Clarín) – Columnista destacado
- El Marplatense – Mejor portal regional
- Hugo Alconada Mon (La Nación) – Mejor investigación periodística
- Dr. Daniel López Rosetti (Infobae) – Columnista de ciencia, salud y vida sana
- Carlos Pagni (La Nación) – Columnista destacado
- Malditos Nerds (Infobae) – Mejor contenido periodístico sobre gaming
- La Política Online – Mejor portal político
- DIB – Mejor portal informativo
- Pablo O. Scholz (Clarín) – Columnista de espectáculos
- Rosario Nuestro – Mejor portal de espectáculos
- Daniel Avellaneda (Clarín) – Columnista destacado
- Lucía Salinas (Clarín) – Columnista destacada
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