La consagración de Wanda Nara como mejor conductora en los Martín Fierro desató una ola de críticas y desconcierto en el ambiente televisivo. La primera reacción de los panelistas de espectáculos fue consultar con los miembros de APTRA encargados de contar los votos, pero los resultados fueron inesperados.

En Puro Show, Nancy Duré, periodista y miembro del jurado, decidió salir a aclarar el panorama. “Cuando recibió el premio, yo también fui a hablar con gente de la comisión directiva de APTRA que había estado en la contabilización de los votos. Fui a preguntar cómo había sido, y lo que me dijeron les va a sorprender”, aseguró Duré.

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Según detalló MNancy, la clave estuvo en la dispersión de votos entre las otras candidatas. “Wanda Nara ganó por amplia mayoría de votos de APTRA. Me explicaron que muchos votos se dividieron entre las otras conductoras y otros, los team Wanda, la votaron, así que fue por amplia mayoría”, explicó la periodista.

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La revelación de Duré dejó en evidencia que, mientras el resto de las nominadas se repartieron los votos, la figura de Wanda logró concentrar el apoyo de un grupo definido. Sin embargo, la información fue desmentida desde APTRA dos horas después.

En Intrusos, Marcela Tauro consultó a otra fuente de APTRA que le dio una información muy diferente: “Me dicen que Wanda ganó por dos votos”. El dato generó el interés del panel por saber cuántos votos obtuvo Nara y cuántos el segundo puesto.

Foto: Instagram @wanda_nara

“Wanda estuvo dos puntos arriba. Veintiséis votos Wanda y 24 Moria. El resto se lo repartieron entre las demás integrantes de la terna”, agregó Tauro, que más tarde recordó que votaron 96 miembros debido a las ausencias de Pilar Smith, Evelyn Von Brocke, Tomás Dente (todos ex integrantes) y un cuarto miembro no identificado.

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