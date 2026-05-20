La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a sacudirse con el ingreso de nuevos participantes a la edición, y las presentaciones de los jugadores no pasaron desapercibidas.

Uno de los ingresos más esperados fue el de Charlotte Caniggia, quien fiel a su estilo dejó frases desopilantes desde el primer minuto: “Yo considero que soy un ángel, soy un ser de luz iluminado. Pero quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”, lanzó.

Foto: Captura (Telefe)

Otro de los jugadores que llamó la atención fue Matías Hanssen, un emprendedor tucumano que dejó en claro que viene a competir fuerte: “Tengo un emprendimiento de cepillo de dientes. Es algo que diseñé desde cero. Soy una persona muy ambiciosa y realmente muy competitiva. No me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera”.

Foto: Captura (Telefe)

Por su parte, Nenu López, nacida en Galicia, España, aseguró que quiere romper prejuicios dentro del reality: “Vengo a demostrar acá que las rubias no son todas huecas”, disparó.

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Uno de los ingresos más excéntricos fue el de Esteban Cola, quien directamente se autopercibió como una bomba dentro del juego: “Yo sé que soy un montón, se nota que soy un montón. Pero soy un tipo muy inteligente. Soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición”, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

También se sumó Tati Luna, que llegó desde Montevideo (Uruguay) con una fuerte personalidad: “No me achicó ante nadie. Algunos me aman, otros no. Si me van a amar o me van a odiar, que sea con fundamento”.

Foto: Captura (Telefe)

Asimismo, uno de los perfiles más llamativos fue el de Juan Carlos “JC” López, bailarín y stripper argentino que no tuvo problemas en hablar de su profesión: “Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”.

Foto: Captura (Telefe)

Luego fue el turno de Steffy Pereira: “Soy influencer y figura púbica de amada Paraguay. Soy alegre, un poco creida y muy vanidosa. Si me buscan, me van a encontrar”.

Foto: Captura (Telefe)

Después se presentó Leandro Niro: “Me dedico a las redes, soy creador de contenido, influencer y streamer. Soy enfermo de San Lorenzo por mi viejo. Soy muy competitivo, orgulloso y que odia demasiado a la gente falsa y las mentiras”.

Foto: Captura (Telefe)

Por último, Mariela Pietro cerró: “Soy la señora del Turco García, hace 28 años que estamos juntos. Soy una botinera, amo el fútbol y me gusta mucho la competencia. Soy buena persona que eso es lo más importante”.

¡Van a dar que hablar!

Foto: Captura (Telefe)

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YANINA ZILLI CALENTÓ LA NOCHE DE GRAN HERMANO CON UN BAILE ULTRA SENSUAL JUNTO A EMANUEL DI GIOIA

Yanina Zilli volvió a dar que hablar en Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no fue por una discusión ni una polémica declaración, sino por un baile súper sensual junto a Emanuel Di Gioia que encendió por completo la casa.

Tal como se pudo ver en La Noche de los Ex, la jugadora se animó a protagonizar una performance (en medio del juego Verdad o Consecuencia) cargada de seducción arriba del escenario. Vestida con un ajustado look negro y al ritmo de la música, Yanina desplegó toda su actitud mientras Emanuel permanecía acostado en el piso como parte de la provocadora puesta en escena.

Con movimientos intensos, miradas cómplices y mucha actitud, la participante revolucionó el estudio y dejó sin palabras tanto a los presentes como a los televidentes.

¡Noche hot en Gran Hermano: Generación Dorada!

Foto: Captura (Telefe)