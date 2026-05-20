La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a sacudirse con el ingreso de nuevos participantes a la edición, y las presentaciones de los jugadores no pasaron desapercibidas.
Uno de los ingresos más esperados fue el de Charlotte Caniggia, quien fiel a su estilo dejó frases desopilantes desde el primer minuto: “Yo considero que soy un ángel, soy un ser de luz iluminado. Pero quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”, lanzó.
Otro de los jugadores que llamó la atención fue Matías Hanssen, un emprendedor tucumano que dejó en claro que viene a competir fuerte: “Tengo un emprendimiento de cepillo de dientes. Es algo que diseñé desde cero. Soy una persona muy ambiciosa y realmente muy competitiva. No me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera”.
Por su parte, Nenu López, nacida en Galicia, España, aseguró que quiere romper prejuicios dentro del reality: “Vengo a demostrar acá que las rubias no son todas huecas”, disparó.
Uno de los ingresos más excéntricos fue el de Esteban Cola, quien directamente se autopercibió como una bomba dentro del juego: “Yo sé que soy un montón, se nota que soy un montón. Pero soy un tipo muy inteligente. Soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición”, expresó.
También se sumó Tati Luna, que llegó desde Montevideo (Uruguay) con una fuerte personalidad: “No me achicó ante nadie. Algunos me aman, otros no. Si me van a amar o me van a odiar, que sea con fundamento”.
Asimismo, uno de los perfiles más llamativos fue el de Juan Carlos “JC” López, bailarín y stripper argentino que no tuvo problemas en hablar de su profesión: “Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”.
Luego fue el turno de Steffy Pereira: “Soy influencer y figura púbica de amada Paraguay. Soy alegre, un poco creida y muy vanidosa. Si me buscan, me van a encontrar”.
Después se presentó Leandro Niro: “Me dedico a las redes, soy creador de contenido, influencer y streamer. Soy enfermo de San Lorenzo por mi viejo. Soy muy competitivo, orgulloso y que odia demasiado a la gente falsa y las mentiras”.
Por último, Mariela Pietro cerró: “Soy la señora del Turco García, hace 28 años que estamos juntos. Soy una botinera, amo el fútbol y me gusta mucho la competencia. Soy buena persona que eso es lo más importante”.
¡Van a dar que hablar!
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YANINA ZILLI CALENTÓ LA NOCHE DE GRAN HERMANO CON UN BAILE ULTRA SENSUAL JUNTO A EMANUEL DI GIOIA
Yanina Zilli volvió a dar que hablar en Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no fue por una discusión ni una polémica declaración, sino por un baile súper sensual junto a Emanuel Di Gioia que encendió por completo la casa.
Tal como se pudo ver en La Noche de los Ex, la jugadora se animó a protagonizar una performance (en medio del juego Verdad o Consecuencia) cargada de seducción arriba del escenario. Vestida con un ajustado look negro y al ritmo de la música, Yanina desplegó toda su actitud mientras Emanuel permanecía acostado en el piso como parte de la provocadora puesta en escena.
Con movimientos intensos, miradas cómplices y mucha actitud, la participante revolucionó el estudio y dejó sin palabras tanto a los presentes como a los televidentes.
¡Noche hot en Gran Hermano: Generación Dorada!