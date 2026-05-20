El llanto de Evangelina Anderson en plena entrega de los Premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta causó conmoción, y César Carozza se hizo cargo de haber sido el causante.

“Entré, me la crucé y seguí mi camino. Se acercó y me preguntó si no pensaba saludarla, le di un beso y seguí de largo porque tenía que entrar”, arrancó el abogado y exmánager de la modelo.

“En un momento ella se acercó a la mesa intentando hablar conmigo”, continuó destacando la intervención de un productor en el rol de mediador.

Evangelina Anderson (Foto: Movilpress)

“22 años estuvimos juntos, trabajando. Y como familia y como amigos”, recordó.

Las disculpas de Eva a Carozza

Entonces enfatizó: “Me pidió disculpas. Por suerte reconoció que se equivocó”.

El gesto de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas recibía su premio a Revelación en los Martín Fierro 2026 (Foto: Telefé).

“Me afectó mucho que pensara que yo podría haber sido el que había hablado de algo que no había hablado (N del R: de su separación de Martín Demichelis). Y quedamos que íbamos a tomar un café“, admitió.

“Las disculpas las acepto. Me dijo que todo este tiempo me necesitó mucho”, cerró César Carozza sobre Evangelina Anderson.