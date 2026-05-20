El llanto de Evangelina Anderson en plena entrega de los Premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta causó conmoción, y César Carozza se hizo cargo de haber sido el causante.
“Entré, me la crucé y seguí mi camino. Se acercó y me preguntó si no pensaba saludarla, le di un beso y seguí de largo porque tenía que entrar”, arrancó el abogado y exmánager de la modelo.
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“En un momento ella se acercó a la mesa intentando hablar conmigo”, continuó destacando la intervención de un productor en el rol de mediador.
“22 años estuvimos juntos, trabajando. Y como familia y como amigos”, recordó.
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Las disculpas de Eva a Carozza
Entonces enfatizó: “Me pidió disculpas. Por suerte reconoció que se equivocó”.
“Me afectó mucho que pensara que yo podría haber sido el que había hablado de algo que no había hablado (N del R: de su separación de Martín Demichelis). Y quedamos que íbamos a tomar un café“, admitió.
“Las disculpas las acepto. Me dijo que todo este tiempo me necesitó mucho”, cerró César Carozza sobre Evangelina Anderson.