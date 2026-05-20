El último martes por la noche estrenó Secreto en la Montaña con Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña y desde Ciudad te mostramos las fotos de todos los famosos que dijeron presente, entre ellos Débora Nishimoto y Anita Espasandín, parejas de los protagonistas.

El Multiteatro se llenó de celebridades por este estreno, entre ellos Tomás Rottemberg con Natalie Pérez, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Mica Vázquez y Gerónimo Klein, Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume.

Tampoco quisieron perderse esta función de prensa Pampito, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Agustín Sullivan, Graciela Alfano, Héctor Maugeri, Marcela Baños, Javier Fabracci, Malena Guinzburg, entre otros.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE SECRETO EN LA MONTAÑA CON BENJAMÍN VICUÑA Y ESTEBAN LAMOTHE

Se estrenó Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Benjamín estrenó de Secreto en la Montaña y Anita Espasandín lo acompañó (Foto: Movilpress).

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Débora Nishimoto en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Benjamín estrenó de Secreto en la Montaña y Anita Espasandín lo acompañó (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flpres en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Pampito en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Javier Fabracci en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Diego Peretti en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Graciela Alfano en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Se estrenó Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Héctor Maugeri en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Marcela Baños en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Los famosos en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Agustín Sullivan en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Malena Guinzburg en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Benjamín estrenó de Secreto en la Montaña y Anita Espasandín lo acompañó (Foto: Movilpress).

Mica Vázquez y su pareja en el estreno de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.