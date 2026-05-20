El último martes por la noche estrenó Secreto en la Montaña con Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña y desde Ciudadte mostramos las fotos de todos los famosos que dijeron presente, entre ellos Débora Nishimoto y Anita Espasandín, parejas de los protagonistas.
El Multiteatro se llenó de celebridades por este estreno, entre ellos Tomás Rottemberg con Natalie Pérez, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Mica Vázquez y Gerónimo Klein, Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume.
Tampoco quisieron perderse esta función de prensa Pampito, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Agustín Sullivan, Graciela Alfano, Héctor Maugeri, Marcela Baños, Javier Fabracci, Malena Guinzburg, entre otros.