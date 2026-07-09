La receta del mejor rogel: 6 ingredientes, 7 pasos y un postre perfecto.

El rogel es uno de los postres más tradicionales de la gastronomía argentina. Su combinación de finísimas capas de masa, dulce de leche y un generoso merengue suizo lo convierten en una torta irresistible para cumpleaños, reuniones familiares o cualquier ocasión especial.

Aunque a simple vista puede parecer una receta compleja, en realidad es mucho más sencilla de lo que parece. La clave está en estirar la masa bien fina, cocinar cada disco por separado y respetar los tiempos para que el resultado conserve toda su textura.

Con apenas seis ingredientes y siete pasos, esta versión compartida por Martina Muratorio reúne todos los secretos para lograr un rogel casero, con capas crocantes, relleno equilibrado y un merengue firme que completa uno de los postres más emblemáticos.

Comensales 6 Ingredientes 12 yemas de huevo.

yemas de huevo. 2 cucharadas de oporto.

cucharadas de oporto. 500 gramos de harina 0000 (aproximadamente).

gramos de harina 0000 (aproximadamente). Un kilo de dulce de leche clásico.

kilo de dulce de leche clásico. 250 gramos de claras de huevo.

gramos de claras de huevo. 500 gramos de azúcar.

Procedimiento para la mejor receta del rogel

Mezclar las yemas con el oporto hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar la harina poco a poco hasta formar una masa uniforme, húmeda en el interior y seca por fuera. Dividir la masa y estirarla bien fina. Cortar discos de 26 centímetros de diámetro. Con esta preparación se obtienen entre 10 y 14 capas, según el tamaño de los huevos utilizados. Cocinar cada disco por separado en horno medio a fuerte durante aproximadamente cinco minutos, hasta que queden apenas dorados y crocantes . Dejar enfriar completamente. Armar la torta colocando una cucharada y media de dulce de leche entre cada capa, distribuyéndolo de manera uniforme. Para el merengue suizo, llevar las claras junto con el azúcar a baño María y revolver constantemente hasta que desaparezcan por completo los cristales de azúcar. Pasar la preparación a la batidora y batir hasta obtener un merengue firme, brillante y con el bowl a temperatura ambiente. Cubrir toda la torta y servir.

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