Después de una separación atravesada por momentos difíciles, idas y vueltas públicas y fuertes mensajes en las redes sociales, Daniela Celis y Thiago Medina volvieron a quedar en el centro de la escena por una señal que muchos interpretaron como un acercamiento.

La pareja, que nació dentro de la casa de Gran Hermano, había atravesado meses de tensión luego de confirmar su ruptura. Aunque durante un tiempo continuaron conviviendo por el bienestar de sus hijas, Laia y Aimé, el vínculo parecía haberse desgastado con distintos cruces que expusieron las diferencias entre ambos.

Sin embargo, un gesto de Daniela cambió el tono de la historia. La influencer compartió en sus historias de Instagram un video protagonizado por sus gemelas, quienes aparecieron disfrutando de un momento íntimo y lleno de ternura.

“Bienvenidos a Gemelandia”: el cumpleaños mágico de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis. Crédito: Instagram

En las imágenes, Laia y Aimé se ven acostadas en una reposera, una sobre la otra, completamente concentradas en su propio mundo y conversando entre ellas de manera cómplice.

Pero lo que llamó especialmente la atención de sus seguidores no fue solamente la escena familiar, sino el mensaje que Daniela decidió agregarle al video: "Pongan sonido por favor. Estamos haciendo las cosas bien Thiago Medina“, escribió, arrobando a su expareja.

La publicación generó rápidamente comentarios entre sus seguidores, ya que llegó después de una etapa marcada por reclamos y conflictos entre ambos.

Daniela Celis: “Pongan sonido por favor. Estamos haciendo las cosas bien Thiago Medina“.

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DANIELA CELIS REEMPLAZÓ SU CUADRO CON THIAGO MEDINA Y GENERÓ POLÉMICA: “CERRANDO ETAPAS”

Daniela Celis volvió a dar una fuerte señal de que su historia de amor con Thiago Medina quedó definitivamente en el pasado. A través de sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano mostró un cambio que realizó en su casa y que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer compartió un video en el que se la ve retirando del living el cuadro en el que aparecía junto a Thiago, una fotografía tomada pocos días después del nacimiento de sus hijas en común Aimé y Laia.

Pero el detalle que más llamó la atención llegó instantes después. En lugar de esa imagen familiar, Daniela decidió colgar una postal de su embarazo, en la que aparece sola esperando la llegada de las pequeñas y sin ropa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Junto al video, Celis fue contundente y resumió el significado del gesto con una frase que muchos interpretaron como un cierre definitivo de su relación: "Cerrando etapas“. Como si eso fuera poco, la joven musicalizó la publicación con “Te dejo ir”, de Almaviva, una canción cuya letra habla de soltar vínculos que llegaron a su fin.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

"Dejo los nombres, dejo las fechas, las viejas historias que ya terminaron“, se escucha en uno de los fragmentos del tema elegido por Daniela, una decisión que muchos interpretaron como un mensaje indirecto para Thiago Medina.