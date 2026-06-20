¿Por qué se separaron Daniela Celis y Nick Sícaro? Daniela Celis decidió terminar su relación con Nick Sícaro debido a que, según sus propias palabras en círculos íntimos y laborales, “Nico es desprolijo”. Aunque el comunicado público emitido en Instagram refirió una separación cordial en términos de amistad, el periodista de espectáculos Fede Flowers reveló que la determinación fue exclusivamente de la influencer tras solo dos meses de romance.

El romance llegó a su fin de manera tan abrupta como su blanqueo inicial. La pareja, que había oficializado su noviazgo hacía tan solo dos meses, sorprendió a sus seguidores este viernes 19 de junio con un anuncio idéntico en sus respectivas cuentas de Instagram.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

“¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos”, rezaba la historia publicada por Celis, complementada minutos más tarde por una réplica visual de Sícaro apelando al respeto y la “buena energía”.

Foto: Captira de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, detrás del velo de madurez y cordialidad que mostraron las redes sociales, la realidad del quiebre parece ser mucho más tajante.

“NICO ES DESPROLIJO”: EL DETONANTE SEGÚN FEDE FLOWERS

El encargado de destapar los verdaderos motivos de la ruptura fue Fede Flowers A través de su cuenta de X: “Esta es la separación de la que les hablé hoy a la mañana. Daniela en sus charlas con amigas y entorno laboral les dijo ‘Nico es desprolijo’ y fue de ella la decisión de terminar”.

Revelan el motivo de la separación de Daniela Celis y Nick Sícaro (Foto: captura de X/@fedeflowersok).

Esta versión echa por tierra la teoría de un común acuerdo absoluto y posiciona a la ex Gran Hermano como la única ejecutora de la ruptura. Las declaraciones privadas de Daniela a sus allegados apuntan de manera directa al comportamiento diario o actitudinal de Nick Sícaro, tildándolo de “desprolijo”, un término que en la jerga de la farándula suele asociarse con manejos poco claros en el plano afectivo.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Daniela Celis y Nick Sícaro?

El noviazgo entre Daniela Celis y Nick Sícaro duró aproximadamente dos meses desde que decidieron blanquear públicamente su romance en los medios de comunicación y redes sociales.

¿Quién tomó la decisión de separar la pareja?

Según reveló el periodista Fede Flowers, la decisión de terminar la relación fue de Daniela Celis, luego de manifestar disconformidad con ciertas actitudes de Nick Sícaro.

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