La madre de Daniela Celis volvió a protagonizar un cruce en redes contra la familia de Thiago Medina, y esta vez las indirectas apuntaron directamente a la hermana del ex Gran Hermano.

Silvia, la suegra que ya había generado polémica semanas atrás por criticar públicamente a Thiago, reincidió en la misma dinámica: meterse en los vínculos familiares del padre de sus nietas a través de sus stories de Instagram.

La mamá de Daniela Celis se peleó con la familia de Thiago Medina y la hermana lo cruzó sin filtros. Crédito: Instagram

La mamá de Daniela Celis se peleó con la familia de Thiago Medina y la hermana lo cruzó sin filtros. Crédito: Instagram

Las publicaciones, que rápidamente se viralizaron, incluyeron frases como “que alguien saque el decorado” y “cuando estás con la que no aguantás”, acompañadas de memes que los usuarios interpretaron como un dardo directo a la hermana de Thiago, que había salido con las nenas.

LA RESPUESTA DE LA FAMILIA DE THIAGO MEDINA

La respuesta de la familia Medina no tardó: desde la cuenta @brii_mediina23 llegó la réplica sin filtros: “Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos metida”.

La mamá de Daniela Celis se peleó con la familia de Thiago Medina y la hermana lo cruzó sin filtros. Crédito: Instagram

La mamá de Daniela Celis se peleó con la familia de Thiago Medina y la hermana lo cruzó sin filtros. Crédito: Instagram

El cruce tomó estado público en un momento de alta exposición para Daniela Celis, que desde mediados de abril confirmó su romance con el cantante e influencer Nick Sícaro, con quien se muestra abiertamente en redes. La separación de la pareja más popular surgida de Gran Hermano 2022 reorganizó los vínculos familiares, pero claramente no todas las partes terminaron en buenos términos.