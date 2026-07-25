Diego “Cholo” Simeone y su pareja Carla Pereyra decidieron quedarse unos días más en los Estados Unidos para bajar varios cambios. La pareja había viajado para acompañar a Giuliano Simeone, hijo del entrenador e integrante de la Selección Argentina, y una vez que se apagaron las luces del estadio, ambos eligieron Nueva York como refugio.

Diego Simeone y Carla Pereyra sonríen mientras optaron por unos días de relax

CHOLO SIMEONE Y CARLA PEREYRA, ENTRE FAMOSOS EN NUEVA YORK

El costado social del viaje no tardó en aparecer. Simeone y Pereyra participaron de reuniones nocturnas donde se cruzaron con figuras de peso internacional, entre ellas el tenista Novak Djokovic y el músico cordobés La Mona Jiménez.

El Cholo aprovechó para sacarse una foto junto a Novak Djokovic

Carla y La Mona Jiménez posando en la Gran Manzana

Simeone en la Iglesia Saint Patrick

Pereyra sonríe bajo la lluvia neoyorkina

Luego de presenciar la final de Argentina ante España del Mundial 2026, el Cholo Simeone y Carla Pereyra disfrutaron de su tiempo juntos por la Gran Manzana. Crédito Instagram