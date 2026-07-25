Diego “Cholo” Simeone y su pareja Carla Pereyra decidieron quedarse unos días más en los Estados Unidos para bajar varios cambios. La pareja había viajado para acompañar a Giuliano Simeone, hijo del entrenador e integrante de la Selección Argentina, y una vez que se apagaron las luces del estadio, ambos eligieron Nueva York como refugio.
CHOLO SIMEONE Y CARLA PEREYRA, ENTRE FAMOSOS EN NUEVA YORK
El costado social del viaje no tardó en aparecer. Simeone y Pereyra participaron de reuniones nocturnas donde se cruzaron con figuras de peso internacional, entre ellas el tenista Novak Djokovic y el músico cordobés La Mona Jiménez.
Luego de presenciar la final de Argentina ante España del Mundial 2026, el Cholo Simeone y Carla Pereyra disfrutaron de su tiempo juntos por la Gran Manzana. Crédito Instagram