Flavia Palmiero anunció una noticia que llenó de alegría a sus seguidores: desde agosto volverá a la conducción de Ciudad Magazine, marcando así su esperado regreso a la pantalla con un programa matutino.

La conductora eligió sus redes sociales para compartir la novedad y expresar la felicidad que le genera este nuevo desafío profesional: “¡¡¡Estoy muy feliz de contarte que vuelvo a conducir!!!”, comenzó diciendo junto a un emoji de un corazoncito rojo.

En el mismo posteo, Flavia confirmó cuándo será el reencuentro con el público y por qué este regreso tiene un significado especial para ella: “A partir de agosto vamos a encontrarnos cada mañana por Ciudad Magazine”.

Foto: Instagram (@flapalmiero) Por: Fabiana Lopez

Además, reveló que volver al canal era un deseo que venía esperando desde hacía tiempo: “Tenía muchas ganas de volver a este lugar que tanto disfruto y, sobre todo, de volver a compartir un ratito con ustedes”.

Palmiero también adelantó cuáles serán algunos de los contenidos que formarán parte del nuevo ciclo, pensado para acompañar a los televidentes durante las mañanas: “Cocina, espectáculos, información, diversión y muchas cosas más”, detalló.

Foto: Instagram (@flapalmiero)

Por último, invitó a sus seguidores a sumarse a esta nueva etapa con un mensaje cargado de entusiasmo: “¿Te sumás? ¡Nos vemos muy pronto!”, cerró, visiblemente emocionada.

Con este anuncio, Flavia Palmiero prepara su regreso a la conducción de Ciudad Magazine, donde volverá a ponerse al frente de un magazine diario que combinará actualidad, entretenimiento, cocina y espectáculos, en una apuesta para reencontrarse con el público que la acompañó durante tantos años.

Flavia Palmiero: “¡¡¡Estoy muy feliz de contarte que vuelvo a conducir!!! A partir de agosto vamos a encontrarnos cada mañana por Ciudad Magazine”.

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FLAVIA PALMIERO ESTRENÓ UNA IMPACTANTE MICROBIKINI ROJA DESDE LA PLAYA

Nuevamente, Flavia Palmiero impactó a sus seguidores de Instagram al lucir una sensual microbikini roja. Luego de haber estrenado un traje de baño animal print, apostó al color que será furor esta temporada de verano.

Segura de sí misma, posó desde la playa luciendo tres modelos de trajes de baño de diferente corte pero del mismo color. Flavia lució dos modelos de microbikini de color rojo, con diferente corpiño.

Y dos trajes de baño enterizos, uno tradicional y el otro con una sola tira lateral: "Apuntale al rojo. ¡En nuestra colección, es un color muy deseado! El amor, la pasión en todo lo que haces está reflejado“, cerró, apasionada.

¡Divina!

Flavia Palmiero estrenó una impactante microbikini roja desde la playa

Flavia Palmiero estrenó una impactante microbikini roja desde la playa