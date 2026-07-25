Luego de que Mauro Icardi publicara una provocadora historia desde Milán preguntando si también debía “pedirle permiso al juez argentino” para ir de compras, Wanda Nara compartió un video que muchos interpretaron como una respuesta indirecta.

En la publicación de Instagram, la conductora mostró que salió a recorrer Milán junto a sus hijas y compartió una postal desde una reconocida cadena de cafés. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido y rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones.

EL DETALLE DE LA FOTO DE WANDA NARA TRAS EL MENSAJE DE MAURO ICARDI

En la historia se puede ver a una de las hijas de Wanda e Icardi luciendo una camiseta de la Selección Argentina, con el clásico número 10 en la espalda.

Las imágenes fueron publicadas en medio del conflicto por el regreso de las menores al país, ya que actualmente permanecen en Italia tras el robo de sus pasaportes y en plena disputa por la restitución internacional que el delantero impulsa desde hace tiempo ante la Justicia italiana.

Wanda Nara publicó una historia que dio que hablar tras el mensaje irónico de Mauro Icardi en sus redes sociales (Foto: Instagram/wanda_nara).

Mientras las redes sociales se convirtieron en un nuevo escenario de este enfrentamiento, el conflicto también suma versiones sobre la relación entre el futbolista y sus hijas.

En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi lleva más de dos días sin poder comunicarse con las menores, ya que, según informaron distintos periodistas de espectáculos, habría sido bloqueado y desde entonces no habría vuelto a tener contacto con ellas.

LA PUBLICACIÓN LLEGÓ DESPUÉS DE LA IRONÍA DE MAURO ICARDI

Un rato antes, Mauro Icardi había generado una fuerte repercusión al compartir una historia desde una exclusiva tienda de lujo en Milán: “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?“, escribió el futbolista junto a emojis de risa, en un mensaje que fue leído como una indirecta en medio de la causa judicial.

Mauro Icardi, picantísimo con la Justicia argentina desde Italia (Foto: captura de Instagram/@mauroicardi).

La publicación se dio luego de que trascendiera que el juez Hagopián le habría dado un plazo para explicar los motivos de su viaje a Italia, ya que, según distintas versiones, no habría viajado para firmar la documentación de sus hijas, sino para avanzar con el proceso de restitución internacional.

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