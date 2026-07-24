La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio de la polémica por los pasaportes de las hijas que tienen en común y las dificultades para que las niñas regresen a la Argentina, las abogadas del futbolista presentaron un documento en el que apuntan directamente contra la versión de la empresaria sobre el robo ocurrido en su casa de campo de Milán.

La información fue revelada en El Diario de Mariana por Martín Candalaft, quien aseguró que el escrito ingresó en las últimas horas al expediente y marca un cambio de estrategia de la defensa de Icardi, ya que por primera vez pone en duda la existencia del hecho denunciado por Wanda Nara.

Según explicó el periodista, las representantes legales del delantero sostienen que “no se acreditó la denuncia del robo”, una afirmación que abre un nuevo frente en la batalla judicial que mantienen desde hace meses.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En uno de los fragmentos del documento presentado ante la Justicia, las letradas fueron contundentes al cuestionar el accionar de Wanda Nara: “Esta irregularidad que hace a su actuar irresponsable, denota que no solamente no acreditó la denuncia de robo, sino que tampoco acreditó haber tomado la mínima diligencia en el consulado, como para denunciar tan livianamente a nuestro mandante, básicamente endilgándole vilmente sus propias irresponsabilidades e incumplimientos”.

Además, en otro tramo del escrito redoblaron la apuesta y dejaron entrever que la empresaria habría inducido a error a la Justicia: “La Sra. Nara no ha acompañado denuncia policial ni prueba objetiva alguna que acredite los hechos invocados”.

Tras leer parte del documento, Candalaft fue categórico sobre el alcance de la presentación: “Este documento es muy fuerte. Fue presentado en las últimas horas por Mauro Icardi donde, de alguna manera, descree del robo. Dice que no se acreditó la denuncia. Dudan de la veracidad del robo”, afirmó el periodista.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Mientras desde el entorno de Icardi endurecen su postura, del lado de Wanda Nara también se preparan para responder. Guido Záffora contó que Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, analiza viajar a Italia para acompañar personalmente a la conductora en este delicado momento: “Yo hablé con Ana Rosenfeld y está estudiando la posibilidad de encontrarse con Wanda Nara en Europa. Está evaluando porque Wanda está desesperada”, aseguró el panelista.

Además, reveló que la abogada ya recibió una resolución clave del juez Hagopián vinculada al conflicto por la documentación de las menores: “Rosenfeld va por todo. Ya le llegó la resolución del juez Hagopián que intima a Icardi a firmar el documento de la vuelta de las niñas a Argentina el día lunes. Si no firma, Hagopián va a tomar medidas contra él”, sostuvo.

Así, la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo foco de tensión. Mientras la defensa del futbolista pone bajo la lupa la denuncia del supuesto robo en Milán y cuestiona la falta de pruebas, el entorno de la empresaria insiste en que el objetivo principal es garantizar el regreso de las niñas a la Argentina. Todo indica que la batalla judicial entre ambos todavía está lejos de llegar a su fin.

Martín Candalaft: “Este documento es muy fuerte. Fue presentado en las últimas horas por Mauro Icardi donde, de alguna manera, descree del robo“.

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MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ HICIERON UN LLAMATIVO POSTEO DESDE ITALIA EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

En medio de la feroz disputa judicial que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a mostrarse muy enamorado de Eugenia “la China” Suárez desde Italia, destino al que viajaron juntos días después del robo que sufrieron las hijas que el futbolista tuvo con la conductora en la casa de campo familiar de Milán.

Lejos de las polémicas, ambos compartieron postales de su romántica escapada. En una de las historias, Icardi publicó una foto de la actriz disfrutando de un exclusivo restaurante con un paisaje paradísiaco de fondo: “Un amore all’Italiana” (“Un amor a la italiana”), escribió Icardi, junto a la mención de la cuenta de la China y un emoji de la bandera de italia y otro de una corona.

Por su parte, la actriz replicó el clima de la cita con una imagen de dos copas de champagne brindando, un gesto que muchos interpretaron como una nueva demostración de que la pareja atraviesa un gran momento sentimental, pese al complejo presente familiar y judicial.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Las publicaciones no pasaron inadvertidas porque llegan en un momento especialmente delicado para Icardi. El delantero viajó a Italia acompañado por la China después del robo que sufrieron sus dos hijas en la propiedad de Milán, un hecho que volvió a poner el foco sobre el enfrentamiento legal que mantiene con Wanda Nara.

Horas atrás, Angie Balbiani reveló en Puro Show que, tras el último episodio ocurrido en la casa de campo de Milán, la situación judicial gira actualmente alrededor de la restitución internacional de las hijas que Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara.

"Si Mauro Icardi firma para que se le otorguen esos pasaportes, la restitución internacional por la que él viene peleando hace 20 meses se cae, porque él estaría autorizando que vuelvan a la Argentina“, explicó la periodista, dejando en claro cuál sería el impacto de esa decisión.