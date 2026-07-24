El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. El delantero viajó a Italia junto a la China Suárez, pero, según revelaron en las últimas horas en Intrusos, atraviesa un difícil momento porque no consigue hablar con las niñas.

La tensión se da luego de que Wanda denunciara el robo de los pasaportes de sus hijas. Además, el futbolista se niega a firmar la autorización para que las menores puedan salir de Italia, ya que poseen ciudadanía italiana.

Desde el entorno de la empresaria incluso deslizaron la sospecha de que Icardi podría estar detrás del robo de la documentación con el objetivo de impedir que las niñas abandonen el país europeo, una versión que generó fuerte repercusión.

Mauro Icardi con la China Suárez. Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

POR QUÉ LAS HIJAS NO ATIENDEN A MAURO ICARDI

En Intrusos, la periodista Paula Varela reveló una situación que agrava el conflicto familiar. “Hace dos días que Mauro Icardi está bloqueado del teléfono de sus hijas. Hace dos días que está tratando de comunicarse con ellas y no le responden”, aseguró.

Luego explicó que el futbolista advierte que sus mensajes no llegan.

“Le sale un tilde, como cuando te bloquean. Pregunté si estarán enojadas con el padre y me dicen que no creen que las nenas sepan o lo hagan a propósito”, agregó la panelista.