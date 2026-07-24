Tras emocionar a millones de argentinos con su interpretación del Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, comenzaron a conocerse los detalles de la frenética logística que debió afrontar María Becerra para estar presente en el partido más importante del año.

La “Nena de Argentina” se encontraba en plena gira de festivales por Europa cuando recibió la convocatoria para participar del evento. Lejos de tratarse de un plan organizado con meses de anticipación, todo se resolvió contrarreloj mientras la artista cumplía con una intensa agenda de shows en España.

Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la producción oficial del Mundial aceleraron las gestiones luego del expreso deseo de los futbolistas del plantel de que fuera María Becerra la encargada de cantar el Himno antes del encuentro decisivo.

Foto: Instagram (@mariabecerra)

Con la logística asegurada y el vuelo privado ya confirmado, María decidió compartir la noticia únicamente con su círculo más cercano. En una videollamada con sus padres y hermanos, lanzó una pregunta que los dejó completamente desconcertados: “¿Qué tienen que hacer el 19 de julio?”, les consultó la cantante en plena madrugada, antes de revelarles que había sido elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, un momento que terminó convirtiéndose en uno de los hitos más importantes de su carrera.

Foto: Instagram (@mariabecerra)

Mirá “Camino al Mundial”, el último video de María Becerra

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MARÍA BECERRA CANTÓ EL HIMNO EN LA FINAL DEL MUNDIAL: LA HISTORIA DETRÁS DEL VESTIDO QUE LUCIÓ

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026 al interpretar el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium de Nueva York, antes del partido entre la Selección Argentina y España. Pero además de su emotiva actuación, hubo un detalle que captó todas las miradas: el vestido que lució para un momento histórico.

La artista eligió una pieza creada especialmente para la ceremonia, inspirada en los colores de la bandera argentina. El diseño buscó recrear el efecto de que el emblema nacional envolviera su figura, en un claro homenaje al país en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El vestido fue confeccionado por Abel Cepeda, diseñador mendocino y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, quien reside en Nueva York desde hace más de 20 años. El estilismo y la dirección creativa estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia, responsables de una propuesta pensada exclusivamente para esta presentación.

María Becerra (Foto: Instagram @mariabecerra)

Frente a un estadio repleto y millones de espectadores siguiendo la transmisión en todo el mundo, María Becerra interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y volvió a consolidarse como una de las artistas nacionales con mayor proyección internacional.

Su presencia en la final del Mundial se suma a una carrera repleta de hitos. La cantante hizo historia al convertirse en la primera artista argentina en ofrecer cuatro conciertos en el estadio River Plate, dos de ellos con formato 360°, además de presentarse en escenarios emblemáticos como Coachella y Times Square.