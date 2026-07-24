A partir del 26 de julio y hasta el 30 de agosto, Timbre 4 (Boedo 640, Ciudad de Buenos Aires) será el escenario de “Domingo con Dominga. Una tertulia de diarios íntimos”, una propuesta teatral escrita por Paula Russo Martínez y Nicole Grinberg, y protagonizada por Paula Russo.

De qué trata “Domingo con Dominga”

Paula Russo en Domingo con Dominga

La obra presenta a Dominga, una antropóloga experta en literatura que está convencida de que la verdadera esencia de la existencia humana se encuentra en los diarios íntimos escritos durante los primeros años de vida.

Su pasión por coleccionar estos escritos la llevará a compartir con el público los descubrimientos de su investigación más importante, aunque la aparición de nuevos “tesoros literarios” cambiará por completo el rumbo de su relato.

Construida a partir de diarios íntimos reales de distintas niñas y adolescentes, la obra se transforma en un documental ficcional que funciona como una máquina del tiempo.

Funciones de “Domingo con Dominga”

Lugar: Timbre 4 (Boedo 640, CABA)

Funciones: Domingos a las 18:00

Temporada: Del 26 de julio al 30 de agosto

Público: Adultos – Apto para todo público

Entradas para “Domingo con Dominga”

Las entradas para “Domingo con Dominga” se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral y del sitio web oficial de Timbre 4. Una oportunidad para disfrutar de una propuesta diferente que combina teatro, memoria, humor y emoción.