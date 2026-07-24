Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una de sus ya clásicas publicaciones. Desde Italia, la mediática compartió una selfie frente al espejo en la que posó con una diminuta tanga roja y el torso descubierto, cubriéndose el pecho con el brazo mientras sostenía el celular.

La imagen fue publicada en sus historias de Instagram y no tardó en multiplicarse entre sus seguidores, que destacaron una vez más su estilo provocador y la confianza con la que suele mostrarse en las redes.

UNA SELFIE DESDE EL BAÑO QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDA

En la postal, Wanda aparece frente al espejo del baño mientras sostiene un cepillo de dientes y su teléfono con funda naranja. Como detalle, acompañó la historia con la frase “Buongiorno Principessa”, junto a la bandera de Italia, en un guiño al país donde pasa gran parte de su tiempo.

El ambiente minimalista y algunos de sus objetos personales sobre la mesada también quedaron a la vista en la imagen, que rápidamente comenzó a circular entre cuentas dedicadas a seguir la actualidad de la empresaria.

Wanda Nara volvió a provocar con una foto frente al espejo. CRÉDITO: Instagram

SIEMPRE PROTAGONISTA EN LAS REDES

No es la primera vez que Wanda Nara sorprende con este tipo de publicaciones. La conductora y empresaria suele compartir fotos de su rutina, sus viajes y producciones de alto impacto, consolidándose como una de las figuras argentinas con mayor repercusión en Instagram.