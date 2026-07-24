Sofi Martínez volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas y los estudios de televisión. La reconocida periodista deportiva compartió un recorrido completo por su departamento en Buenos Aires, donde el diseño moderno convive con objetos que resumen toda su trayectoria profesional.

La vivienda combina líneas simples, colores neutros y una circulación pensada para el día a día, pero también reserva rincones muy particulares para su costado más futbolero.

EL LIVING Y EL MUSEO DE CAMISETAS DE SOFI MARTÍNEZ

El corazón social de la casa es un living de concepto abierto, con un gran sofá en forma de L que mira hacia una pantalla gigante.

Un partido de fútbol de fondo en la pantalla del living, junto a los sillones que combinan confort y diseño. Fuente: Instagram

La luz natural que entra por los ventanales y el balcón se convierte en protagonista durante gran parte del día, y los pocos elementos decorativos permiten que la arquitectura del ambiente respire sin sobrecargas.

El living del departamento de Sofi Martínez, con pantalla gigante, plantas y los ventanales que dejan entrar luz natural todo el día. Crédito Instagram

El dormitorio principal, en cambio, esconde uno de los detalles más originales de todo el proyecto: un verdadero museo de camisetas integrado al mobiliario.

Dos piezas del museo de camisetas de Sofi Martínez: una casaca del Real Madrid con autógrafos y un modelo retro de la selección alemana. Fuente: Instagram

Dentro de un mueble de madera clara conviven prendas de clubes argentinos, equipos europeos, selecciones nacionales y modelos retro, en una colección que la propia periodista fue armando a lo largo de años de coberturas internacionales.

EL CUARTO SECRETO PARA LOS RECUERDOS DE FÚTBOL DE SOFI MARTÍNEZ

Pero el ambiente que más sorprendió a los seguidores fue un cuarto destinado exclusivamente a guardar pelotas de fútbol obtenidas durante distintas coberturas periodísticas.

Sofi Martínez muestra una camiseta del Liverpool durante el recorrido por su departamento. Fuente: Instagram

Más que un simple depósito, el espacio funciona como un archivo prolijamente organizado, donde cada pelota conserva un valor simbólico ligado a un partido, un viaje o una entrevista puntual.

El vestidor con camarín y una de las pelotas que Sofi Martínez guarda como recuerdo de sus coberturas internacionales. Fuente: Instagram

El departamento también incluye un vestidor con camarín, ubicado como transición entre los espacios sociales y el dormitorio, con sectores para ropa, accesorios, maquillaje y perfumes. Con esta combinación de funcionalidad y objetos personales, la casa de Sofi Martínez terminó de mostrar que el diseño de interiores también puede contar una historia de vida.