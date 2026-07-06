Luego de que Lionel Messi protagonizara un gesto que dio que hablar al saludarla antes de una entrevista tras la victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde, Sofi Martínez decidió romper el silencio y contar cómo vivió la polémica que se instaló en torno a su relación con el capitán.

El momento ocurrió el 3 de julio, cuando Messi se acercó a la periodista en la zona mixta y, antes de comenzar la nota, le dijo: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, dejando en evidencia que entre ambos nunca existió el conflicto que algunos rumores instalaron en las últimas semanas.

Desde Atlanta y en diálogo con A la Barbarossa por Telefe, Sofi habló a fondo del tema.

Sofi Martínez explicó qué pasó con Lionel Messi

Pía Shaw fue directa y le preguntó: “El reencuentro con Leo era necesario, ¿cómo lo viviste?”

Lejos de alimentar la polémica, Sofi respondió: “Decir el reencuentro es raro porque cada vez que Leo pasó por zona mixta le pregunté por cada uno de los partidos. Después se armó toda una bola que no tenía ninguna lógica”.

La periodista explicó que todo comenzó a partir de versiones que circularon en redes sociales y luego fueron amplificadas.

“La última semana se armó todo un lío por un tuit que decía que existía algún problema con mi trabajo y la Selección, con mi trabajo en el Mundial, cosa que nunca tuvo nada de cierto”, dijo Sofi.

Y agregó: “Se hizo una bola y llegó a los medios de comunicación, que empezaron a agrandar el tema con otras cosas que nada tenían que ver, como cuando el día que Leo saluda a Maxi López”.

Lionel Messi tuvo un gesto que desactivó los rumores con Sofi Martínez (Fotos: AP y redes sociales).

Sofi Martínez contó qué pasó el día que Messi saludó a Maxi López

La periodista recordó el episodio que ocurrió antes del partido frente a Jordania, cuando el capitán abrazó a Maxi López y algunos usuarios interpretaron que había ignorado a la cronista.

“Él salía a hacer la entrada en calor, lo ve a Maxi, que fue su compañero en Barcelona, es amigo y exfutbolista, le da un abrazo. Nunca saluda a periodistas en ese momento. Yo me mantuve al margen, me puse feliz por Maxi, por su emoción. Fue un momento hermoso al aire para todos, súper emocionante", detalló.

Sin ocultar su malestar, reconoció: “Tengo la frustración de que hayan transformado ese momento, que fue hermoso para todos los que estábamos compartiendo la transmisión de Telefe, en algo malo”.

El agradecimiento de Sofi Martínez a Lionel Messi

Durante la entrevista, Georgina Barbarossa respaldó públicamente a la periodista.

“Hay mucha envidia y mucha mala leche. Después, cuando Messi te dice lo que te dice, te lo dice por lo de Maxi. ‘Si te saludo porque te saludo, si no te saludo porque no te saludo’”, dijo la conductora.

Además, destacó su trayectoria profesional: “Sos una mujer muy joven y reconocida por toda la gente del fútbol. Sos muy talentosa. No estás ahí porque sos una chica linda y nada más. Estás muy preparada”.

Emocionada, Sofi respondió: “Muchas gracias. Para mí es un privilegio enorme estar en la transmisión de Telefe”.

En ese marco, Sofi dijo con contundencia sobre Messi: “La sensación que me queda es que, si bien considero que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, increíblemente es mejor persona todavía, si eso se puede”.

Y explicó por qué el gesto del rosarino fue tan importante para ella: “No tenía ninguna necesidad de frenar para matar lo que venía sucediendo esta semana, también lo que se dijo años anteriores que no tiene ningún tipo de fundamento. Lo que hizo el otro día puede desterrar cosas mentirosas que se dijeron durante años”.

Sofi Martínez concluyó con un agradecimiento que reflejó el alivio que sintió tras el episodio.

“Le voy a estar agradecida siempre porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Lo hizo después de un partido de octavos, con toda la carga que tuvo el encuentro. Que él diga ‘voy a hacerlo para desactivar todo’, a mí me alivió”, cerró Sofi Martínez desde Atlanta a la espera del partido de la Selección contra Egipto, el martes 7 de julio.