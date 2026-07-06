Después de la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi protagonizaron un esperado reencuentro familiar que conmovió a millones de seguidores. La empresaria compartió en sus redes sociales una tierna imagen junto al capitán argentino y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en la previa del viaje del plantel hacia Atlanta.

UNA MERIENDA EN FAMILIA ANTES DEL PARTIDO ANTE EGIPTO

Tras el triunfo frente a Cabo Verde por los 16avos de final, el plantel dejó su concentración para trasladarse a la ciudad donde este martes enfrentará a Egipto. Antes de retomar los entrenamientos, Messi pudo disfrutar de unas horas junto a su familia, un momento que Antonela decidió inmortalizar con una publicación cargada de afecto.

"Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo 🩵🤍“, escribió la rosarina en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una foto familiar que rápidamente se volvió viral. En pocas horas, la publicación superó los 2,1 millones de “Me gusta”, reflejando el cariño que despierta la familia del futbolista alrededor del mundo.

Antonela Roccuzzo emocionó con un mensaje para Lionel Messi tras el esperado reencuentro familiar en el Mundial 2026. Crédito: Instagram

Antonela Roccuzzo emocionó con un mensaje para Lionel Messi tras el esperado reencuentro familiar en el Mundial 2026. Crédito: Instagram

Antonela Roccuzzo emocionó con un mensaje para Lionel Messi tras el esperado reencuentro familiar en el Mundial 2026. Crédito: Instagram

Además de la postal, Antonela dejó ver parte de la intimidad de ese encuentro. La familia compartió una merienda sencilla, pero muy especial, con algunos de los sabores preferidos de Messi: café, alfajores y una tarta de frutillas con crema.

Antonela Roccuzzo emocionó con un mensaje para Lionel Messi tras el esperado reencuentro familiar en el Mundial 2026. Crédito: Instagram

Antonela Roccuzzo emocionó con un mensaje para Lionel Messi tras el esperado reencuentro familiar en el Mundial 2026. Crédito: Instagram

EL DETALLE ARGENTINO QUE ENAMORÓ A LOS HINCHAS

Un detalle no pasó inadvertido entre los fanáticos. La mesa estaba decorada con individuales y portavasos con los colores de la bandera argentina, un guiño que reforzó el clima de apoyo al capitán en plena competencia mundialista.