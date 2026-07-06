A 23 años del recordado cambio de imagen que hizo para interpretar a Julia en Resistiré, Celeste Cid (42) volvió a apostar por el pelo corto y desató una ola de nostalgia entre sus seguidores.
La actriz dejó atrás la llamativa cabellera naranja que había adoptado en abril para un personaje de ficción y pasó por las manos del estilista Lamensa, quien fue el encargado de renovar por completo su imagen.
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QUÉ CORTE DE PELO SE HIZO CELESTE CID
El resultado fue un corte corto de inspiración pixie con un aire mullet moderno. La parte superior luce más larga y con volumen, peinada hacia un costado, mientras que la nuca conserva mechones apenas más largos que aportan movimiento y un estilo descontracturado. El acabado resalta sus facciones y enmarca la mirada, logrando un look elegante, audaz y muy actual.
Para completar la transformación, Bettina Frumboli realizó un maquillaje sofisticado que potenció el cambio. Celeste posó con un vestido negro de escote palabra de honor y un make up de tonos tierra, delineado marcado, pestañas protagonistas y labios en un intenso color borgoña con acabado satinado, una combinación que rápidamente cosechó miles de elogios en las redes sociales.
EL CORTE CON EL QUE CELESTE CID MARCÓ TENDENCIA EN 2003
Aunque el corte tiene una impronta renovada y contemporánea, para muchos fanáticos fue imposible no recordar el look que la actriz lució en 2003 para dar vida a Julia en Resistiré, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.
En 2003, para interpretar a Julia en Resistiré, Celeste Cid sorprendió con un corte pixie bien desmechado y de inspiración rockera. Llevaba la nuca despejada, las patillas marcadas y un flequillo corto e irregular que enmarcaba su rostro.