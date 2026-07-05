La selección de Noruega sorprendió al mundo al dejar afuera a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. Con dos goles de Erling Haaland, el equipo europeo se impuso 2-1 y desató una verdadera revolución en las redes sociales, donde los memes y las cargadas no tardaron en aparecer.

El resultado dejó en shock a los hinchas brasileños y a los seguidores del fútbol en general. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que contaba con figuras como Vinícius Júnior y Neymar, no pudo revertir el marcador y se despidió antes de lo esperado de la Copa del Mundo.

La actuación de Haaland fue el centro de todas las miradas. Los usuarios de X (ex Twitter) y otras plataformas aprovecharon para destacar el poderío del delantero noruego y, al mismo tiempo, burlarse del mal desempeño del equipo sudamericano.

Leé más:

Furor mundial: dónde ver el documental sobre la vida de Diego Maradona desde la mirada de un británico

LOS MEMES MÁS VIRALES DE LA ELIMINACIÓN DE BRASIL A MANOS DE NORUEGA EN EL MUNDIAL 2026

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: Instagram)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: Instagram)

Los memes de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 (Foto: x.com, ex Twitter)

Leé más:

Quién es Inés García, la sevillana que enamoró a Lamine Yamal

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.