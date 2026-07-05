La selección de Noruega sorprendió al mundo al dejar afuera a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. Con dos goles de Erling Haaland, el equipo europeo se impuso 2-1 y desató una verdadera revolución en las redes sociales, donde los memes y las cargadas no tardaron en aparecer.
El resultado dejó en shock a los hinchas brasileños y a los seguidores del fútbol en general. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que contaba con figuras como Vinícius Júnior y Neymar, no pudo revertir el marcador y se despidió antes de lo esperado de la Copa del Mundo.
La actuación de Haaland fue el centro de todas las miradas. Los usuarios de X (ex Twitter) y otras plataformas aprovecharon para destacar el poderío del delantero noruego y, al mismo tiempo, burlarse del mal desempeño del equipo sudamericano.