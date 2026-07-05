La vida del ídolo del fútbol argentino vuelve al centro de las plataformas con Diego Maradona, el documental dirigido por el realizador británico Asif Kapadia que reconstruye una de las etapas más intensas de la carrera del Diez: sus años en Nápoles.

La película no intenta contar toda su biografía, sino concentrarse en el período en el que el futbolista argentino pasó de ídolo deportivo a figura casi religiosa en una ciudad que encontró en él una forma de revancha social.

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El documental está disponible en HBO Max y tiene una duración de 130 minutos. Fue estrenado originalmente en 2019 y su director trabajó con cientos de horas de grabaciones privadas para armar un retrato íntimo y contradictorio del jugador.

De qué trata Diego Maradona

La película se centra en la llegada de Maradona al Napoli en 1984, cuando el club del sur de Italia no pertenecía a la élite tradicional del fútbol europeo. Desde ese punto, el documental sigue el ascenso deportivo del equipo y el modo en que el argentino transformó para siempre la identidad de la ciudad.

El responsable del documental de HBO Max es el británico Asif Kapadia.

Durante esos años, Napoli ganó sus primeros títulos de Serie A y Maradona se convirtió en una figura adorada por los hinchas. Pero el relato también muestra el costo personal de esa idolatría: la presión permanente, la exposición mediática, los vínculos con sectores oscuros de la ciudad y las dificultades para separar al futbolista del personaje público.

El tráiler oficial del documental Diego Maradona, en HBO.

La historia avanza hasta el Mundial de Italia 1990, cuando Argentina eliminó a la selección local en Nápoles y la relación entre Maradona y parte del país comenzó a quebrarse. La película reconstruye aquel momento como un punto de inflexión en su vínculo con Italia.

Un retrato construido con material inédito

Uno de los mayores atractivos del documental es el uso de archivos privados. Kapadia evita las entrevistas tradicionales frente a cámara y construye el relato a partir de imágenes de época, grabaciones familiares, transmisiones televisivas y audios actuales de sus protagonistas.

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El Maradona que aparece en pantalla no es solo el genio capaz de cambiar un partido, sino también un hombre atrapado por la fama y por una vida pública que se volvió imposible de controlar.

El film también dialoga con los trabajos anteriores de Kapadia. Como en Senna y Amy, el director se interesa por figuras excepcionales que alcanzan una cima extraordinaria, pero quedan expuestas a una presión que termina marcando sus vidas.

Qué destacó la crítica

Los especialistas valoraron especialmente el acceso al material de archivo y la capacidad del documental para mostrar la dualidad entre Diego y Maradona: la persona y el mito.

El documental reconstruye una de las etapas más intensas de la carrera del Diez: sus años en Nápoles.

La película fue presentada fuera de competencia en el Festival de Cannes 2019 y recibió nominaciones a premios como los BAFTA.

Quiénes participan de Diego Maradona

Al tratarse de un documental, no cuenta con actores interpretando personajes. Sus principales apariciones corresponden a figuras reales: