En el mundo del arte contemporáneo, una obra puede valer millones de dólares por razones difíciles de explicar. La galería de la mafia (The Kill Room) toma esa idea y la lleva al extremo en una comedia negra que mezcla el mercado artístico con el crimen organizado.

Disponible en HBO Max, la película tiene una duración de 98 minutos y está dirigida por Nicol Paone, quien debutó como realizadora de largometrajes después de desarrollar una carrera como actriz y productora.

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La película también cuenta con la participación de Samuel L. Jackson y Joe Manganiello, dos figuras que aportan experiencia y carisma a una historia que combina thriller criminal, sátira y humor absurdo.

De qué trata La galería de la mafia

Patrice Capullo es una galerista neoyorquina que atraviesa una situación económica complicada: cada vez le resulta más difícil mantenerse dentro de un mercado artístico tan competitivo como impredecible.

La galería de la mafia es una comedia negra de 98 minutos de duración.

Todo cambia cuando su amigo Gordon, vinculado a una organización criminal dedicada al lavado de dinero, le propone participar en una operación poco convencional: vender obras creadas por Reggie, un sicario que trabaja para la mafia sin experiencia en el mundo del arte.

Lo que comienza como una simple fachada para mover dinero termina convirtiéndose en un fenómeno inesperado.

El tráiler de la película The Kill Room.

A medida que la fama del supuesto artista crece, Patrice se encuentra atrapada entre las exigencias del mercado, las expectativas del mundo cultural y los peligros asociados a la organización criminal que financió el proyecto.

Una sátira sobre el valor del arte

Más allá de su trama policial, La galería de la mafia funciona como una crítica al funcionamiento del mercado artístico contemporáneo. Se pregunta cuánto de lo que se considera arte depende realmente del talento y cuánto está relacionado con las modas, el marketing y las historias que se construyen alrededor de una obra.

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El film utiliza un contraste para construir buena parte de sus momentos de humor y para cuestionar algunos mecanismos que suelen definir el éxito dentro de determinados círculos culturales.

El atractivo de ver juntas a Uma Thurman y Maya Hawke

Uno de los aspectos más comentados desde el estreno fue la participación conjunta de Uma Thurman y Maya Hawke, madre e hija. Aunque ambas habían desarrollado carreras exitosas por separado, esta producción permitió verlas compartir escenas dentro de una misma historia.

Thurman alcanzó fama mundial gracias a películas como Pulp Fiction y Kill Bill, mientras que Hawke se convirtió en una de las actrices jóvenes más reconocidas de los últimos años por su trabajo en Stranger Things, además de proyectos como Do Revenge e Inside Out 2.

Maya Hawke es Grace y Uma Thurman se pone en la piel de Patrice Capullo en La galería de la mafia.

La presencia de Samuel L. Jackson aporta otro punto de interés. El actor vuelve a coincidir con Thurman casi tres décadas después de Pulp Fiction, uno de los clásicos más importantes de la filmografía de Quentin Tarantino.

Cómo es el reparto de La galería de la mafia