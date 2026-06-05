Entre procesiones religiosas, situaciones absurdas y un humor profundamente argentino, Crónicas de una Santa Errante se convirtió en una de las películas nacionales más originales de los últimos años.

Escrita y dirigida por Tomás Gómez Bustillo, la producción combina realismo, fantasía y costumbrismo para construir una historia pequeña en escala, pero cargada de identidad y observación social.

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Estrenada en 2023 y con recorrido por distintos festivales internacionales, la película protagonizada por Mónica Villa tiene una duración de 84 minutos y actualmente puede verse en HBO Max.

De qué trata Crónicas de una Santa Errante

La historia transcurre en un pequeño pueblo bonaerense donde Rita, una mujer profundamente religiosa, dedica buena parte de su tiempo a organizar una procesión en honor a una virgen local.

Después de años de esfuerzo, finalmente logra reunir el dinero necesario para encargar una estatua especial que será el centro de la celebración. Pero una serie de imprevistos absurdos y situaciones inesperadas empiezan a alterar todos sus planes.

Crónicas de una Santa Errante se convirtió en una de las películas nacionales más originales de los últimos años.

Lo que inicialmente parece una historia sencilla sobre una festividad religiosa se transforma poco a poco en una comedia donde lo cotidiano convive con elementos fantásticos, pequeñas obsesiones personales y personajes atravesados por la soledad.

La película encuentra gran parte de su fuerza en la manera en que observa la vida comunitaria de los pueblos pequeños, mostrando vínculos, rutinas y conflictos mínimos que terminan adquiriendo un enorme peso emocional.

Una comedia fantástica con sello argentino

Crónicas de una Santa Errante funciona como comedia, como relato costumbrista y también como una historia atravesada por lo mágico.

Lejos de los grandes efectos o del fantástico tradicional, la película introduce elementos extraños dentro de una realidad completamente reconocible, generando situaciones tan absurdas como entrañables.

El tráiler oficial de la película Crónicas de una Santa Errante.

La crítica destacó especialmente el trabajo de Tomás Gómez Bustillo para construir una atmósfera muy particular, donde la observación de los personajes pesa más que la trama tradicional.

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También recibió elogios por la forma en que retrata ciertas costumbres populares argentinas vinculadas a la religiosidad y la vida en el interior del país, evitando caer en caricaturas o miradas condescendientes.

El papel clave de Mónica Villa

Gran parte del encanto de la película recae sobre la actuación de Mónica Villa, quien interpreta a Rita con una mezcla de ternura, determinación y desconcierto.

La actriz, recordada por trabajos en películas como Esperando la carroza y numerosas producciones teatrales, sostiene prácticamente toda la historia a través de pequeños gestos y una presencia muy expresiva.

La producción combina realismo, fantasía y costumbrismo.

Una mujer común que intenta concretar un objetivo aparentemente simple mientras lidia con frustraciones, cambios inesperados y una realidad que parece escaparse constantemente de su control.

Además de su recorrido por festivales internacionales, la película fue reconocida por su tono singular dentro del cine argentino reciente, encontrando un equilibrio poco habitual entre humor, sensibilidad y fantasía.

Cómo es el reparto de Crónicas de una Santa Errante