Un francotirador retirado acepta una última misión convencido de que será un trabajo rápido, pero un giro inesperado lo convierte en el principal sospechoso de un asesinato y lo obliga a huir para demostrar su inocencia.

Esa es la historia de La trampa del asesino (The Contractor), el thriller de acción protagonizado por Wesley Snipes, que fue estrenada en cines allá por 2007 y tiene una duración de 105 minutos.

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Con una combinación de espionaje, persecuciones y conspiraciones, la producción encontró una nueva audiencia en Netflix, donde comenzó a competir entre los títulos más vistos pese a haber llegado a los cines hace casi dos décadas.

De qué trata La trampa del asesino

La historia sigue a James Dial, un exagente de la CIA y uno de los mejores francotiradores de la agencia. Después de abandonar el servicio activo, vive alejado de las operaciones especiales hasta que recibe una propuesta para volver por una única misión.

La historia sigue a James Dial, un exagente de la CIA y uno de los mejores francotiradores de la agencia.

Su objetivo consiste en viajar a Londres para eliminar a un peligroso terrorista que logró escapar de la justicia años atrás. Para Dial, el operativo representa la oportunidad de cerrar una cuenta pendiente relacionada con uno de los mayores fracasos de su carrera.

Sin embargo, nada sale según lo previsto. Durante la misión ocurre un asesinato inesperado y todas las pruebas comienzan a señalar al propio exagente como responsable del crimen.

El tráiler de la película The Contractor.

Convertido en un fugitivo, Dial deberá escapar tanto de las autoridades como de quienes intentan eliminarlo para impedir que descubra la verdad. Mientras reconstruye lo ocurrido, también comprende que fue utilizado como parte de una operación mucho más compleja de lo que imaginaba.

Con pocos aliados y perseguido en una ciudad que no conoce, el protagonista inicia una carrera contra el tiempo para limpiar su nombre y encontrar a los verdaderos responsables antes de que sea demasiado tarde.

Acción, conspiraciones y persecuciones

La trampa del asesino reúne varios de los elementos clásicos del cine de espionaje: operaciones encubiertas, traiciones, organizaciones secretas y personajes cuyas verdaderas intenciones permanecen ocultas durante buena parte del relato.

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La película desarrolla buena parte de la acción en distintos escenarios de Londres, donde James Dial debe mantenerse un paso por delante de quienes lo persiguen.

Las persecuciones, los enfrentamientos armados y las secuencias de infiltración sostienen un ritmo constante que convierte a la supervivencia del protagonista en el eje de la historia.

Snipes vuelve a uno de sus papeles más reconocibles

Tras consolidarse como una de las grandes figuras del cine de acción durante las décadas de 1990 y 2000 con películas como Blade, Passenger 57 y Demolition Man, Snipes volvió en La trampa del asesino a interpretar a un especialista en combate acostumbrado a trabajar en solitario.

La trampa del asesino es un thriller de acción de 106 minutos en Neflix.

En esta oportunidad, el actor encarna a un personaje marcado por los errores del pasado y obligado a utilizar toda su experiencia para sobrevivir.

Cómo es el reparto de La trampa del asesino