Dos hermanos que apenas se soportan, un viaje obligado y una serie de situaciones cada vez más absurdas son los ingredientes de Hermanito (Little Brother), la comedia con John Cena y Eric André como protagonistas.

Dirigida por Matt Spicer, la película con una duración de 95 minutos que se encuentra disponible en Netflix, apuesta por el humor basado en el contraste entre dos personajes completamente opuestos que, pese a sus diferencias, deberán aprender a convivir.

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La producción combina situaciones disparatadas, humor físico y momentos de tensión familiar. Aunque parte de una premisa conocida dentro del género, encuentra en la química entre sus protagonistas uno de sus principales puntos fuertes.

De qué trata Hermanito

La historia gira en torno a dos hermanos que llevan años distanciados y cuyas vidas tomaron caminos completamente diferentes.

Por un lado está Jake, un hombre impulsivo, caótico y acostumbrado a meterse en problemas. Del otro aparece Pete, mucho más estructurado, responsable y convencido de que mantener todo bajo control es la mejor forma de enfrentar la vida.

Jake es impulsivo y caótico mientras que Pete es mucho más estructurado y responsable.

Las circunstancias obligan a ambos a reencontrarse para emprender un viaje que ninguno de los dos desea realizar. Lo que parecía un compromiso pasajero pronto deriva en una sucesión de discusiones, malentendidos y situaciones inesperadas que pondrán a prueba la relación entre los hermanos.

A medida que avanzan los kilómetros también salen a la luz viejos resentimientos, diferencias familiares y recuerdos que nunca lograron resolver. Entre persecuciones, accidentes y decisiones improvisadas, ambos descubrirán que todavía tienen mucho por decirse.

Una comedia apoyada en sus protagonistas

Gran parte del atractivo de Hermanito pasa por el contraste entre John Cena y Eric André, dos intérpretes con estilos muy diferentes que encuentran en esa oposición el motor de buena parte de los gags.

Cena vuelve a demostrar su facilidad para la comedia, un terreno en el que ya había llamado la atención en producciones como Vacation Friends, Freelance, Jackpot! y la serie Peacemaker. Su personaje combina fortaleza física con una marcada torpeza para desenvolverse en situaciones cotidianas.

Eric André, por su parte, aporta el estilo imprevisible que lo convirtió en una figura reconocida dentro del humor estadounidense gracias a The Eric André Show. Sus reacciones exageradas y su capacidad para improvisar potencian el ritmo de una historia que apuesta por el caos como principal recurso narrativo.

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Si bien la trama recurre a elementos habituales de las llamadas buddy comedies, el enfrentamiento permanente entre los dos hermanos consigue sostener el interés durante buena parte del metraje.

Una historia sobre la familia detrás de las risas

Más allá de las situaciones absurdas, Hermanito también plantea una reflexión sobre los vínculos familiares y las segundas oportunidades. La película explora cómo las diferencias de personalidad, las expectativas y los conflictos no resueltos pueden alejar incluso a las personas más cercanas.

Hermanito gira en torno a dos hermanos que llevan años distanciados y cuyas vidas tomaron caminos completamente diferentes.

Sin abandonar el tono ligero, la historia muestra que el viaje compartido termina convirtiéndose en una oportunidad para revisar el pasado y reconstruir una relación que parecía perdida.

Cómo es el reparto de Hermanito