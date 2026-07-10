Los thrillers policiales continúan siendo uno de los géneros con mayor éxito en las plataformas de streaming, especialmente cuando combinan una investigación criminal con secretos familiares y giros inesperados. “Los colores del mal: Negro” responde a esa fórmula con una historia ambientada en la costa de Polonia que rápidamente se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix.

El film tiene una duración de 111 minutos y está dirigido por Adrian Panek. El guion fue escrito por Łukasz M. Maciejewski y Adrian Panek, y adapta la novela homónima del escritor Małgorzata Oliwia Sobczak, primera entrega de una exitosa saga de novelas policiales ambientadas en la ciudad de Gdynia.

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Con una atmósfera oscura y un relato que combina drama, crimen y suspenso psicológico, la película se apoya en una investigación que poco a poco expone los vínculos ocultos entre distintos personajes.

De qué trata Los colores del mal: Negro

La historia comienza con el hallazgo del cuerpo de una joven en una playa del mar Báltico. El caso conmociona a la ciudad y lleva al fiscal Leopold Bilski a iniciar una investigación junto con la madre de la víctima, una jueza que se niega a aceptar que el crimen quede impune.

Jakub Gierszał interpreta al fiscal Leopold Bilski.

A medida que avanzan las pesquisas, ambos descubren que el asesinato guarda similitudes con un caso ocurrido varios años antes y que nunca fue completamente resuelto. Esa conexión abre nuevas líneas de investigación y revela una compleja red de secretos que involucra a empresarios, policías y miembros influyentes de la comunidad.

Lo que en un principio parece un crimen aislado termina convirtiéndose en una búsqueda mucho más amplia, donde cada nueva pista modifica la percepción sobre los personajes y obliga a revisar todo lo ocurrido desde el comienzo.

El tráiler de "Los colores del mal: Negro".

Con un ritmo sostenido y un clima inquietante, la película mantiene la tensión hasta sus escenas finales, evitando revelar demasiado pronto la identidad del responsable.

Basada en una exitosa saga policial

Uno de los aspectos que distingue a Los colores del mal: Negro es su origen literario. La película adapta la primera novela de la serie escrita por Małgorzata Oliwia Sobczak, autora que ganó reconocimiento en su país por sus historias policiales ambientadas en ciudades portuarias y atravesadas por conflictos sociales y familiares.

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El director Adrian Panek conserva buena parte del tono de la obra original y apuesta por una narración que privilegia el desarrollo de los personajes por encima de la acción.

La ciudad de Gdynia también adquiere un papel central, con escenarios fríos y costeros que refuerzan la sensación permanente de amenaza.

Los colores del mal: Negro es un éxito en Netflix.

La combinación entre crimen, drama judicial y secretos familiares convirtió a la historia en una de las propuestas europeas más comentadas del catálogo de Netflix.

La crítica valoró especialmente la construcción de la atmósfera y el tratamiento visual del relato. También, la forma en que la película desarrolla la investigación sin depender exclusivamente de los giros de guion.

Cómo es el reparto de Los colores del mal: Negro