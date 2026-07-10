El fútbol y la picardía argentina son los dos grandes motores de Robo mundial, una comedia con Joaquín Furriel que imagina un plan tan descabellado como divertido: secuestrar a la estrella de la selección brasileña para asegurarse de que la Argentina gane el Mundial.

Con ese punto de partida, la serie mezcla humor, aventura y referencias futboleras en una historia que aprovecha la pasión que despierta la Copa del Mundo para construir una sátira sobre la identidad nacional.

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Disponible en Disney+, la primera temporada está compuesta por 6 episodios de entre 30 y 35 minutos y fue creada por Gabriel Nicoli.

Con un elenco encabezado por Joaquín Furriel, Benjamín Amadeo y Carla Quevedo, la producción se estrenó pocas semanas antes del Mundial de Qatar 2022, encontró una segunda vida después de la consagración de la Selección argentina y revive ahora en el Mundial 2026.

De qué trata Robo mundial

La historia sigue a Lucho Buenaventura, un empleado de una empresa de seguridad que atraviesa una crisis personal y económica. Convencido de que la única manera de cambiar su suerte es ayudar a la Selección, idea un plan tan insólito como peligroso.

Robo mundial es una genial apuesta con un gran elenco de la escena nacional.

Junto a un grupo de amigos, decide viajar a Qatar para secuestrar a la máxima figura de Brasil antes del clásico sudamericano. El objetivo es impedir que el rival llegue con todas sus estrellas al Mundial y aumentar las posibilidades de que la Argentina levante la copa.

Sin embargo, la operación improvisada rápidamente se sale de control. Lo que parecía un golpe perfecto termina convirtiéndose en una sucesión de enredos, persecuciones y errores que obligan a los protagonistas a improvisar permanentemente.

El tráiler oficial de la serie Robo Mundial.

Aunque el fútbol está presente en todo momento, la serie pone el foco en los personajes y en el humor que surge de sus diferencias, sus torpezas y la obsesión compartida por ver campeón al seleccionado argentino.

Una comedia que se ríe de las pasiones argentinas

Más que una historia sobre un robo, la serie funciona como una parodia del fanatismo futbolero. Los protagonistas llevan al extremo una idea que muchos hinchas formularon alguna vez en tono de broma: “¿Qué pasaría si el rival llegara sin su mejor jugador?”.

Los creadores aprovechan esa premisa para construir una comedia de aventuras con guiños permanentes al fútbol argentino, los cábalas mundialistas y la manera en que millones de personas viven cada Copa del Mundo.

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La producción también recurre al humor absurdo y al espíritu de las clásicas “películas de golpes”, aunque reemplaza a los delincuentes profesionales por un grupo de personajes comunes que improvisan sobre la marcha y acumulan problemas a cada paso.

Secuestrar a la figura de una selección para evitar que le vaya bien, la premisa de la que parte Robo Mundial en Disney.

Reírse de sí mismos

La crítica coincidió en señalar que el principal atractivo de Robo mundial reside en su capacidad para reírse de los propios argentinos sin perder de vista el enorme peso cultural que tiene el fútbol en el país.

Además, mencionaron las actuaciones de Furriel y Amadeo, así como el tono descontracturado que mantiene la serie durante sus seis episodios.

Cómo es el reparto de Robo mundial