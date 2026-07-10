Lo que comenzó como una nota más por la fiebre mundialista, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores de Puro Show. El móvil del programa salió a preguntarle a la gente cuáles eran sus cábalas para alentar a la Selección Argentina, pero una señora se robó toda la atención.

Se trata de Margarita, una jubilada de 84 años que se declaró fanática de la Scaloneta y dejó una de las frases más emotivas sobre Lionel Messi: "Lo que más me gusta de Messi es que no se deja amedrentar. Siempre va para adelante y eso es fabuloso“, expresó con una convicción que conmovió al cronista y al equipo que seguía la nota desde el estudio.

Al profundizar la conversación, Margarita reveló que, pese a estar jubilada, sigue trabajando todos los días porque necesita hacerlo para subsistir: "Yo sigo trabajando porque si no, no como nada. Elaboro pan de centeno y vendo en mi Instagram, Pan para Pan“, contó.

Foto: Captura (eltrece)

Sorprendidos por su historia, le preguntaron si contaba con ayuda para producir los panes o manejar las redes sociales. Pero una vez más dejó a todos sin palabras: "No. Yo sola hago todo“, respondió.

Margarita explicó que amasa diariamente y que ofrece distintas variedades de pan de centeno: clásico, con cebolla, con semillas de zapallo y también barritas saludables elaboradas con 14 ingredientes. Conmovidos por su esfuerzo, desde el ciclo de eltrece iniciaron una campaña en vivo para ayudarla a difundir su emprendimiento. El resultado fue inmediato: su cuenta de Instagram pasó de apenas 600 seguidores a más de 21.000 en cuestión de minutos.

“En el pasado hice viandas naturistas. Trabajaba con laboratorios y hacía más de 70 viandas por día, pero un día me caí, me rompí la pierna y tuve que quedar internada. Ahí perdí todo“.

La emoción creció aún más cuando Margarita recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: "En el pasado hice viandas naturistas. Trabajaba con laboratorios y hacía más de 70 viandas por día, pero un día me caí, me rompí la pierna y tuve que quedar internada. Ahí perdí todo“, relató.

Lejos de quedarse paralizada por la adversidad, encontró una nueva oportunidad: "No quería comprar pan y empecé a prepararlo para mí. Investigué sus propiedades, sabía que ayudaba a los diabéticos y que era saciante... así salí adelante“, explicó.

Y cerró con una reflexión que emocionó tanto al estudio como a quienes seguían el programa desde sus casas: "Siempre de un obstáculo aparece algo positivo. Cada obstáculo tiene una razón de ser“.

“Siempre de un obstáculo aparece algo positivo. Cada obstáculo tiene una razón de ser“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE DESTROZÓ A MAURO ICARDI EN UNA NOTA QUE DIO A PURO SHOW

La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista la atacara en las redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda recogió el guante y respondió con durísimas declaraciones en Puro Show.

“Es triste, pobre Icardi, es triste. Pero bueno, ahí está el resultado de por qué le va como le va en la vida. Es un tipo que va a bailar a Tequila, echa a nenas de 22 años, mira a una chica, la otra se pelea, se va... Todo impresentable. Todo el mundo de Icardi, que siempre fue triste”, disparó.

Además, recordó el comienzo de la relación entre Mauro y Wanda Nara: “Imaginate que él fue el que le sacó la mujer a un amigo (Maxi López) que le daba de comer y le daba un techo en Europa, se casó con la mujer de su amigo y después la que fue su mujer le metió otro jugador en la casa. Es una novela hermosa, pero habla de ellos. Uno la describe, a mí esas cosas no me pasan”, ironizó.

Foto: Captura (eltrece)

Yanina también reveló cuál fue su reacción al ver la historia que publicó Icardi en Instagram: “Me lo mandaron. La verdad que no me dedico tampoco a mirar las redes de Icardi. Me dio gracia, me dio lástima, porque digo, en lugar de estar subiendo fotos editadas, cuidá a tu papá, que no tiene un mango, está vendiendo comida en una olla popular. Mauro está peleado con la madre, con Wanda, no ve mucho a las hijas, no les paga la cuota alimentaria, todo en su vida es un juicio. El papá no tiene ni prepaga y tiene problemas de salud. Está peleado con la hermana, está peleado con la madre. Es Icardi, es un mundo muy patético, es un tipo que no tiene equipo”, afirmó.

Consultada sobre si el comportamiento del delantero podría deberse al complejo momento que atraviesa en lo personal y profesional, Latorre lo descartó de plano: “No está desbordado, él es así. No te olvides que cuando se casó con Wanda se tatuó a los tres hijos de Maxi López. Él le sacó la mujer y le obligó a los chicos que le digan papá. Tuvo que separarse Wanda de él para que Maxi vuelva a tener un buen vínculo con ella y con los hijos. Es un chico que le gusta vivir en estos conflictos”, opinó.

Finalmente, también hizo referencia a la China Suárez y al vínculo que mantiene con ella en las redes: “Hace poco, desde el Instagram de la China me empezaron a insultar y decir ‘cornuda’. Para mí no era la China, era él, creo yo”, concluyó, alimentando un nuevo capítulo de una pelea que parece no tener fin.