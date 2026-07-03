La tensión entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo después de que el delantero publicara una historia en Instagram burlándose de la conductora. Lejos de quedarse callada, Latorre le dedicó un extenso y filoso descargo en su programa, donde repasó los conflictos más polémicos del futbolista y lo acusó de “patético” y “digno de lástima”.
Todo comenzó cuando Icardi, decidió responder a los rumores de crisis con la China Suárez por Ekaterina Ojeda con un video en redes. “Él en lugar de estar ahora buscando un club o estar en Turquía viendo qué hace, si negocia, le gusta estar boludeando acá”, lanzó la panelista, cuestionando las prioridades del jugador.
Yanina también apuntó contra la actitud de Icardi en redes sociales: “¿Qué hicieron hoy para contestar todo lo que contamos? Subieron un videito que a mí realmente me dio vergüenza ajena. A la China, que no le gusta que le expongan a los hijos, expone la voz de una de las hijas de Wanda. Digo, no tiene nada que hacer”, disparó.
La situación escaló cuando Icardi publicó una imagen de Yanina vestida de payaso y la tildó de “cornuda”. La respuesta de la panelista fue contundente: “Es la segunda vez que me tratás de cornuda, siempre me insultás. No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos”.
Latorre defendió su postura y fue más allá: “Prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia porque te pica cuando hablo porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol. No te quiere ningún jugador”.
Fue entonces cuando la presentadora de SQP mencionó los conflictos familiares de Icardi: “Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza, Mauri Cardi?, ya que estás al pedo, en lugar de exponer a tu hija, tratarme de conchuda o de cornuda... ¿por qué no te vas a Rosario y cuidás a tu papá?”.
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YANINA LATORRE, DURÍSIMA CON ICARDI Y SU CARRERA PROFESIONAL
Yanina Latorre no dejó pasar la oportunidad para remarcar la falta de actividad futbolística de Mauro Icardi y su exposición mediática: “¿No te da vergüenza que todos los jugadores están concentrados, están en la Selección, y los que no, están de vacaciones en familia? Vos te metés en el Instagram de cualquier jugador de renombre y el tipo está entrenando, tiene fotos jugando al fútbol. Vos tenés una foto de Yanina Latorre vestida de payaso y diciéndole cornuda. Sos un pobre tipo y hacés videítos con tu novia para dar por tierra los rumores que salen”.
La conductora cerró su descargo con una frase lapidaria: “De verdad, sos digno de lástima. Te deseo que te busques un trabajo. Por ahí en lugar de estar hablando conmigo, tratándome de cornuda, o puteando a tus abogadas, pues son mis amigas, podés estar buscando un laburo. Y a los jugadores como vos generalmente no les va bien en el fútbol porque son indeseables, porque sos un nabo”.
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