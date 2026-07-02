Luego del explosivo descargo de Mauro Icardi, quien compartió una foto de Yanina Latorre disfrazada de payaso, la conductora de Sálvese Quien Pueda no tardó en recoger el guante y responder sin filtro.

Lejos de quedarse callada, Yanina utilizó sus historias de Instagram para contestarle al futbolista con una serie de filosos mensajes que rápidamente se viralizaron. El primero llegó acompañado por el video que había publicado horas antes Eugenia “la China” Suárez junto a Icardi, donde ambos aparecían jugando e imitando a unos tigres.

“Estos dos me dan vergüenza ajena. Las boludeces que le hace hacer. ¡Dios! Igual gracias, China, estás pendiente de todo lo que cuento”, escribió la conductora sobre las imágenes.

Minutos después, compartió la captura del posteo en el que Icardi la había tratado de “cornuda” con la frase: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda” y, con ironía, lanzó: “Arrancó Maurito”.

Pero eso no fue todo. En otra historia, Yanina redobló la apuesta y disparó sin filtros contra el delantero: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo. Y ojo que con la China nunca se sabe”, escribió, haciendo referencia tanto al presente profesional del futbolista como a su relación con la actriz.

La conductora cerró su descargo con otro mensaje en el que apuntó directamente contra Icardi por haberle dedicado publicaciones en sus redes: “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”, cerró, filosa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

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MAURO ICARDI COMPARÓ A YANINA LATORRE CON UN PAYASO Y LA LLAMÓ “CORNUDA”

Luego de que Eugenia “la China” Suárez reapareciera junto a Mauro Icardi en un llamativo video para echar por tierra los rumores de crisis, el futbolista decidió pasar al ataque y apuntó directamente contra Yanina Latorre, quien había instalado la versión de una supuesta separación.

Horas antes, la conductora de Sálvese Quien Pueda había asegurado que la actriz había abandonado la casa que compartía con Icardi y que no tenía intenciones de regresar. Incluso, había afirmado: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”.

Sin responder con declaraciones, primero fue la propia China quien publicó un video junto al delantero, en el que ambos aparecían imitando a unos tigres, un gesto que muchos interpretaron como una desmentida a los rumores de crisis.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Pero Mauro fue un paso más allá. A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una imagen de Yanina disfrazada de payaso y la acompañó con un explosivo mensaje: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”, escribió Icardi sobre la fotografía.

Mauro Icardi: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.

El durísimo posteo dejó en claro el enojo del delantero con la conductora, quien en los últimos días había brindado detalles sobre el supuesto distanciamiento con la China Suárez.

¡Tremendo!