La crisis entre La China Suárez y Mauro Icardi no solo impactó en la pareja, sino que también dejó consecuencias para los hijos de la actriz. Según Yanina Latorre, los chicos quedaron en una situación delicada tras la decisión de la actriz de abandonar la casa que compartía con el futbolista.

La conductora detalló que, después de encontrar mensajes comprometedores en el teléfono de Icardi, la actriz tomó sus cosas y se fue de la “casa de los sueños”. El futuro del delantero también quedó en suspenso, ya que sus salidas nocturnas y el escándalo mediático con Wanda Nara complicaron su continuidad en el Galatasaray.

Mauro Icardi, Ekaterina Ojeda y la China Suárez (Fotos: capturas América TV)

En medio de la crisis, los tres hijos de la China Suárez estarían atravesando un período de inestabilidad. Latorre aseguró que los chicos sufren los constantes viajes entre Argentina y Turquía, y que actualmente no están asistiendo al colegio.

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“Un detalle no menor: Icardi sin club y los hijos de la nipona sin colegio. Qué desastre y qué egoísta. Ella nunca debería haberlos llevado. No se cambia el centro de vida de los chicos. Malas decisiones de mujeres egoístas. Niños no escolarizados por perseguir al novio”, lanzó Yanina en sus stories.

Yanina Latorre hundió a la China Suárez en su rol de madre (Foto: Instagram @yanilatorre)

Yanina Latorre hundió a la China Suárez en su rol de madre (Foto: Instagram @yanilatorre)

Yanina Latorre hundió a la China Suárez en su rol de madre (Foto: Instagram @yanilatorre)

Latorre también vinculó la crisis de la pareja con la situación contractual de Icardi en el fútbol. “Parte de la crisis de la nipona y el ex de Wanda es por el contrato de fútbol. Jaja. Atrevida”, ironizó. Además, la panelista fue contundente sobre el rol de la actriz como madre: “En esta banco a Mauro; ella se enoja con él por el tema del club. Señora, cuide a sus hijos y déjelos en sus colegios de siempre. Mauro no es el padre”, sentenció.

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